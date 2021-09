Protestas en el centro porteño, CANAL 26

Distintas organizaciones piqueteras de izquierda se movilizaban desde la estación Constitución hacia el Ministerio de Desarrollo Social, donde reclamarán asistencia alimentaria para comedores y ollas populares, como así también rechazarán "las bajas y descuentos" en los planes sociales.

Así lo informaron en un comunicado de prensa conjunto los dirigentes del Polo Obrero-Tendencia, el MTR Histórico, el FTC M29, Resistencia Popular, el Movimiento 19 y 20 de Diciembre, entre otros.

Your browser does not support the video element.

La protesta generaba algunas demoras para el tránsito vehicular desde y hacia la Capital Federal.

"Este conjunto de organizaciones piqueteras salimos hoy a reclamar nuevamente al Gobierno y denunciamos que llevamos meses sin respuesta a nuestros reclamos. Los comedores y ollas populares aguardan los alimentos comprometidos. Los compañeros sufren bajas y descuentos en sus planes sociales", enumeraron en su convocatoria.

Your browser does not support the video element.

En ese sentido, criticaron que "en el contexto de crisis económica y social, con millones de nuevos desocupados, con la caída a pique de salarios e ingresos, con la inflación y aumentos en los alimentos de la canasta básica, los planes sociales están reducidos a meras ayudas que están lejos de los 29.000 pesos de una canasta de indigencia.

Noticias relacionadas