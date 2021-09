El elenco de Friends.

Fue sin dudas uno de los programas más esperados por el público de todo el mundo. El pasado 27 de mayo, a 17 años del último episodio, el elenco de Friends se reencontró en una emisión especial para HBO Max. Friends: The reunion -así se llamó- Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Mónica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt Leblanc (Joey), Chandler (Matthew) y David Schwimmer (Ross) volvieran a compartir un set de filmación y que repasaran las mejores anécdotas de las diez temporadas de la serie. Pero más allá de lo emotivo, Aniston contó cuáles fueron las sensaciones que le dejó el reencuentro.

"Creo que realmente nos deprimió mucho más de lo que esperábamos. Porque en tu mente piensas, ‘Oh, esto será muy divertido para viajar en el tiempo’. Resulta, oh, ay, es un poco difícil viajar en el tiempo. De repente, aquí estás. Y, ya sabes, 16 años, han pasado muchas cosas para cada uno de nosotros. Volviendo allí, es nostálgico de una manera que también es un poco melancólica, ya sabes", detalló en una entrevista con el podcast Literally! With Rob Lowe.

Además, reconoció que al principio no estaba convencida de sumar un nuevo capítulo a la historia de la comedia estadounidense más exitosa de todos los tiempos: "No sabíamos cómo se vería. Quiero decir, lo hemos escuchado dur.ante mucho tiempo. Sabíamos que la gente lo quería, los fans realmente querían algún tipo de reunión ¿Pero por qué desenvolver algo perfectamente empaquetado? Déjala donde estaba. No la interrumpamos". Y destacó que la reunión fue muy movilizante para todos los que trabajaron en el proyecto: "Han cambiado muchas cosas y todos hemos recorrido caminos diferentes, no tan fáciles y algunos fáciles… para cada uno de nosotros. Hubo un momento en el que todos quedamos en un mar de lágrimas".

Por otro lado, este viernes 17 se estrenó la segunda temporada de The Morning Show, la exitosa serie de Apple TV que Jennifer protagoniza junto a Reese Witherspoon. Allí le da vida a Alex Levy, una reconocida presentadora de noticias que busca mantenerse firme en su trabajo luego del despido de Mitch Kessler (Steve Carell), quien fue su compañero durante 15 años, a raíz de una denuncia de abuso sexual en su contra. La salida del conductor genera una fuerte crisis en el programa y también en Levy, que no solo nunca fue consciente de lo que pasaba a sus espaldas, sino que se ve amenazada por la llegada de Bradley Jackson (Witherspoon), una periodista más joven y combativa, que genera mucha empatía con el público, a la productora.

"The Morning Show es una exploración del lado oscuro de los programas de televisión y del tema #MeToo. Los abusos de poder, la complicidad, el silencio, los que lo sabían, los que no... En fin, es un tema muy complejo e interesante", señaló Aniston, quien también produce la serie. El rodaje comenzó en marzo de 2020 pero debió ser interrumpido a raíz de la pandemia, que también generó cambios en el guión para reflejar cómo se trabajó en los medios de comunicación en el momento más alto de los contagios de Covid-19.

