Premios Emmy 2021, a lo mejor de la TV y series.

Los premios Primetime Emmy son presentados en reconocimiento a la excelencia en la programación televisiva y a las series estadounidense emitidas en el horario primetime. Tuvo sus orígenes en el término Immy, que se usó en los primeros tiempos de la televisión para identificar el tubo de registro de imágenes de las cámaras. Las iniciales de la palabra "imagen" en diminutivo, Immy, se transformaron en el nombre Emmy, de carácter más femenino. La estatuilla, que representa a una mujer, la diseñó el ingeniero Louis McManus, cuyo modelo fue su esposa. Su estatua fue la última en llegar de las 48 que se presentaron al concurso convocado, y ganó la competición. Las alas representan la musa del arte y el átomo representa el "electrón de la ciencia".



La 73ª entrega de los Emmy® Awards se realizará el domingo 19 de septiembre, en el Microsoft Theater de Los Angeles, y contará con la conducción, por primera vez, del comediante y actor Cedric Antonio Kyles, más conocido por su nombre artístico “Cedric the Entertainer”. La ceremonia será transmitida por TNT (doblada al español) y TNT Series (en idioma original), a las 21.00 (ARG) horas.



Para ingresar en la profundidad de la alfombra roja, entrevistamos en exclusiva a Lety Sahagún quien estará hablando con las celebridades desde el teatro Microsoft donde todo será una gran fiesta del entretenimiento. Luego de un año con eventos virtuales, este será el regreso de la temporada de premios presenciales desde Hollywood.

Mirá la entrevista completa desde la alfombra roja aquí



Una hora antes, a las 20.00 (ARG), se emitirá un pre-show especialmente pensado para los fans, “Punto de Encuentro TNT”, que incluirá todos los detalles previos a la gala y el análisis de los grandes favoritos. Durante este programa, Lety Sahagún, que oficiará de presentadora oficial TNT desde la alfombra roja de Los Ángeles. A su vez, la cobertura previa al show contará con más detalles en piso de la mano de Anaís Castro, Heisel Mora y Gerudito, quienes estarán desde varias locaciones de Latinoamérica.



Los Emmy® Awards tienen entre sus principales candidatos a triunfar a producciones de HBO y HBO Max, que suman un total de 130 nominaciones para contenidos como Lovecraft Country (HBO), Hacks (HBO MAX), The Flight Attendant (HBO MAX), Mare Of Easttown (HBO), I May Destroy You (HBO), Oslo (HBO), In Treatment (HBO), Perry Mason (HBO) y The Undoing (HBO), incluyendo categorías principales como Mejor Serie de Drama, Mejor Serie de Comedia y Mejor Miniserie. Además, los títulos con más menciones para la 73a entrega están encabezados por The Crown (24), The Mandalorian (24), WandaVision (23), The Handmaid’s Tale (21), Saturday Night Live (21), Ted Lasso (20), Lovecraft Country (18), The Queen’s Gambit (18) y Mare of Easttown (16).

Las favoritas nominados a los Emmys.

Los aspirantes para Mejor Serie de Drama son Bridgerton, Lovecraft Country (HBO), The Boys, Pose, The Crown, The Mandalorian, This Is Us y The Handmaid's Tale. Para Mejor Actriz en esta categoría compiten Uzo Aduba (In Treatment | HBO), Olivia Colman (The Crown), Emma Corrin (The Crown), Elizabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Mj Rodriguez (Pose) y Jurnee Smollett (Lovecraft Country | HBO). Entre los actores, el duelo promete con Sterling K. Brown (This Is Us), Jonathan Majors (Lovecraft Country | HBO), Josh O’Connor (The Crown), Regé-Jean Page (Bridgerton), Billy Porter (Pose) y Matthew Rhys (Perry Mason | HBO).

Premios Emmy 2021, a lo mejor de la TV y series, Drama.



La Mejor Serie de Comedia tiene como postulantes a Cobra Kai, Emily in Paris, Hacks (HBO Max), Pen15, Ted Lasso, The Flight Attendant (HBO Max), black-ish y The Kominsky Method. La carrera para Mejor Actriz va por cuenta de Aidy Bryant (Shrill), Kaley Cuoco (The Flight Attendant | HBO Max), Allison Janney (Mom), Tracee Ellis Ross (black-ish) y Jean Smart (Hacks | HBO Max). Entre los actores, el galardón puede ser para Anthony Anderson (black-ish), Michael Douglas (The Kominsky Method), William H. Macy (Shameless), Jason Sudeikis (Ted Lasso) o Kenan Thompson (Kenan).



Para Mejor Miniserie, la competencia es entre I May Destroy You (HBO), Mare of Easttown (HBO), The Queen’s Gambit, The Underground Railroad y WandaVision. Michaela Coel (I May Destroy You, HBO), Cynthia Erivo (Genius: Aretha), Elizabeth Olsen (WandaVision), Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit) y Kate Winslet (Mare of Easttown | HBO) van por el trofeo a Mejor Actriz. Mientras, entre los varones, Paul Bettany (WandaVision), Hugh Grant (The Undoing | HBO), Ewan McGregor (Halston), Lin-Manuel Miranda (Hamilton) y Leslie Odom, Jr. (Hamilton) buscan un sitio en Mejor Actor.

Premios Emmy 2021, a lo mejor de la TV y series, Limited Series.



Los Emmy® Awards celebran el trabajo de artistas de distintas series, miniseries y programas de televisión de la última temporada por el desempeño de sus producciones y actuaciones. Son organizados por La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (Academy of Television Arts & Sciences), La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (National Academy of Television Arts & Sciences) y La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión (International Academy of Television Arts & Sciences).

Las series preferidas del público en los Emmys.

Curiosidades de los Emmys

¿De dónde viene el nombre?

Cuando la Academia de Televisión estaba pensando en un nombre para sus nuevos premios a fines de la década de 1940, Henry Lubcke sugirió “Immy”, haciendo referencia al tubo de las cámaras de video. Luego lo cambiaron a “Emmy“, para que coincidiera con la estatuilla que habían seleccionado.

¿En quién se basó la estatuilla?

El diseño del ingeniero de televisión Louis McManus fue el número 48 de la lista y había modelado a la mujer según su esposa, Dorothy.

¿Qué representa el premio?

La mujer con alas representa las artes, y está sosteniendo un átomo, que representa la ciencia.



¿Cuánto cuesta?

Un Emmy no es nada barato. Cada estatuilla cuesta alrededor de 400 dólares y requiere cinco horas y media de trabajo .



¿De qué están hechos?

Todos los premios se fabrican en RS Owens de Chicago y cada uno de ellos está recubierto de cobre, níquel, plata y oro.



Algunas estatuillas se tienen que pagar

Obviamente los más famosos no tienen que pagar nada, pero cuando los ganadores son equipos de 15 o 20 personas, la Academia de Televisión impone algunas tarifas. Los más tacaños.



SNL es la serie más nominada

Saturday Night Live ha acumulado un total de 252 nominaciones y 62 victorias. Eso lo convierte en el programa más nominado en la historia de los Emmy, y por un amplio margen. Estar al aire hace más de cuatro décadas ayuda.



Michael Lorne es la persona con más nominaciones

El individuo más nominado al Emmy de todos los tiempos es el creador de Saturday Night Live, obviamente, con un total de 94 nominaciones, incluidas dos de este año.



Sheila Nevins es la persona más premiada

La presidenta de HBO Documentary Films ha obtenido un total de 31 premios Emmy a lo largo de los años, junto a 78 nominaciones.





Angela Lansbury es la más "perdedora"

Lansbury ha obtenido un total de 17 nominaciones al Emmy hasta ahora, pero tiene exactamente cero premios con su nombre. Es la artista con mayor cantidad de nominaciones al Emmy en la categoría de Mejor Actriz Principal en una categoría de Serie Dramática con 12.





¿Quién se llevó el primer premio?

La primera persona en recibir un premio Emmy fue Shirley Dinsdale, una ventrílocua que trabajaba en The Judy Splinters Show. En la inauguración de los Emmy en 1949 recibió el premio a la personalidad televisiva más destacada.





¿Cuál fue el primer programa ganador?

El premio inaugural al Programa de televisión más popular se otorgó a Pantomime Quiz Time. El espectáculo de juegos se desarrolló desde 1947 hasta 1959 y luego pasó a llamarse Stump the Stars.





¿Quiénes son los artistas más premiados?

Cuando se trata de las actrices y actores, los más ganadores son Julia Louis-Dreyfus con 11 y Ed Asner con siete trofeos.





¿Quién es la ganadora más joven?

Roxana Zal es la ganadora de un Emmy más joven en la historia. En 1984, la actriz de 14 años se llevó el premio de Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o en una Categoría Especial por su actuación en Something About Amelia.





¿Quién es la ganadora más longeva?

Betty White no solo ha ganado cinco premios Emmy, sino que también tiene el récord de ser la ganadora de mayor edad en la historia de los premios, ya que en 2010 se llevó la estatuilla por sus deberes como anfitriona en Saturday Night Live a los 88 años.

