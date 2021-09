Se realizó una versión del Guardaespaldas en un musical de Broadway.

El guardaespaldas fue una película que marcó la historia del romanticismo y la pasión en el cine de las últimas décadas. Lo cierto es que la icónica película de protagonizada por Whitney Houston y Kevin Costner, tendrá un remake en el que ya trabaja Warner Bros. En 1992 se estrenó esta historia que es una de las más recordadas por el público, donde los actores principales formaron una de las parejas ficticias más queridas.

Esta versión será escrita por Matthew López, el dramaturgo nominado al premio Tony, que ya fue confirmado por la compañía para el proyecto. Junto a López trabajarán Lawrence Kasdan (Kasdan Pictures), Dan Lin y Jonathan Eirich de Rideback en la producción ejecutiva, trayendo de vuelta esta historia.

La película original, inspirada en un drama romántico, recaudó 411 millones de dólares en todo el mundo y al día de hoy es un clásico reconocido del séptimo arte. Uno de los puntos altos de la producción y, en parte, responsable de que siga en la memoria colectiva es su banda sonora. Para esta nueva versión, el aspecto musical es lo que parece más difícil de actualizar.

El guardaespaldas con Whitney Houston y Kevin Costner.

Para muchos, la voz de Whitney Houston es inigualable y más aún si se habla del tema “I Will Always Love You“, inmortalizado en esta cinta. De momento no hay información confirmada sobre el elenco. Sin embargo, la revista Variety, señaló que una de las parejas posibles podrían ser Chris Hemsworth y Tessa Thompson.

A pesar de los rumores, lo cierto es que este remake ya es un hecho y poco a poco va tomando forma.

