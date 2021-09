Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini junto a Emilio

En la vida de Alberto Cormillot (83) es todo alegría y emoción. Este viernes a las 00:05 nació Emilio, su tercer hijo y el primero junto a Estefanía Pasquini (34) y no solo se encargó de dar la noticia a través de sus redes sociales, sino que también dio detalles de las primeras horas de vida del bebé.

“Yo digo que es igualito a mí, y Estefi dice que es igualito a ella", reveló en el programa radial en el que participa y detalló que el nene pesó 3,500 kg.

En principio, la cesárea estaba programa para el martes 21, pero como la nutricionista se sentía mal, la pareja se acercó al sanatorio Mater Dei para que los médicos pudieran "tranquilizarla", pero finalmente empezó el trabajo de parto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dr. Adrian Cormillot (@adrocormillot)

"Estuve todo el parto tapado, para no ver nada. Una médica me dijo: '¿Vos querés estar?' Y le dije que quería estar para acompañar pero que me iban a tener que atender a mí. Al final no pasó y Emilio está muy bien", relató el doctor en diálogo con Intrusos.

Y explicó por qué le daba impresión el parto, más allá de su profesión: "He estado como segundo ayudante hace muchos años. No me produce nada. Pero acá estaba Stefi y mi hijo. Me fue cayendo la ficha de a poco. A la hora y media empecé a registrar un poco más. No podía creer lo que estaba pasando".

Asimismo, el también padre de Renée (54) y Adrián Cormillot (47), habló de las sensaciones que le produjo ser papá a los 83: "No es habitual tener un hijo a mi edad. No tengo amigos con quien comparto el tema, comparto el tema con los amigos de Estefi. Es una situación novedosa".

Más allá de la imagen seria que muestra en los medios hace décadas, el creador Cuestión de peso señaló que el nacimiento de su hijo lo tiene muy movilizado y a diferencia de sus primeras declaraciones previas, en la que aseguró que su prioridad es el trabajo y que no iba a estar tan presente a lo largo del día en la crianza, cambió de opinión.

"La pregunta es: ¿en qué momento no lloré? Toco el tema y ya me emociono. Me levanto a la madrugada y tengo radio. Voy a trabajar un poco menos ahora, voy a aflojar", reconoció.

En relación al nombre elegido para el nene, Alberto contó que no se animaba a proponer Emilio, en homenaje a su padre, porque tenía que generara una "grieta" en la pareja y que su esposa quisiera ponerle Daniel, como su papá, pero que finalmente un matrimonio amigo les sugirió que usaran el nombre que tanto les gusta.

El problema era que Estefanía tiene un chihuahua de 3 años que también se llama Emilio y aunque pensaron en cambiarle el nombre, finalmente se lo dejaron. "Va a haber dos Emilios", comentó con simpatía.

