Coronavirus en China

Una polémica situación se produce en la provincia de Fujian, en China, donde los casos de coronavirus se multiplicaron en las últimas semanas.

La multiplicación de casos, especialmente entre los más pequeños, se produjo por la vuelta al colegio todavía sin haber sido vacunados.

Una enfermera reveló la dura situación que viven los menores, en un video en el que se puede ver a un niño de cuatro años, completamente cubierto de ropa protectora, por los pasillos del hospital para realizarle unas pruebas médicas.

As of today, 85 people tested positive for #COVID19 in Putian, #Fujian Province, including 28 primary school students and 8 kindergarten kids. The children who are under treatment in isolation wards are very brave and cooperative, a nurse said. pic.twitter.com/zQA2Qas15Q