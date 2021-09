Regreso exitoso de misión espacial totalmente realizada por turistas

El primer vuelo orbital tripulado íntegramente por turistas espaciales, la misión Inspiration 4 de SpaceX, amerizó en forma exitosa en las costas del estado de Florida, en los Estados Unidos. Se trata del primer vuelo a la órbita de la Tierra realizado en su totalidad por turistas o personas que no son astronautas.

Un equipo de recuperación de SpaceX llegó al punto donde se encontraba la nave, la trasladaron a un hangar y abrieron las escotillas para ayudar a bajar uno por uno a los tripulantes, quienes saludaron emocionados después de su travesía.

Tras orbitar durante tres días la Tierra cada 90 minutos a lo largo de una ruta de vuelo personalizada de 575 km, los cuatro novatos volvieron a entrar en la atmósfera del planeta a bordo de la Cápsula Dragon de SpaceX.

Agencia EFE

Según el sitio de CNN. la tripulación de Inspiration4 pasó los últimos tres días volando libremente a bordo de su cápsula de 3,9 metros de ancho a una altitud de aproximadamente 563 kilómetros, 160 kilómetros de altitud más que la ubicación de la estación espacial ISS y más de lo que cualquier humano ha volado en décadas.

Aunque no son los primeros turistas en viajar a la órbita, la misión Inspiration4 es particular porque no implicó una estadía en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) bajo la tutoría de astronautas profesionales, como lo han hecho las misiones anteriores con turistas espaciales.

La tripulación civil del Inspiration4 está conformada por el multimillonario de 38 años Jared Isaacman, quien financió y organizó personalmente el viaje con SpaceX y Musk; Hayley Arceneaux, de 29 años, sobreviviente de cáncer infantil y asistente médica del hospital St. Jude Children's Research Hospital; Sian Procotor, 51, geóloga y maestra de colegio comunitario con un doctorado; y Chris Sembroski, un empleado de Lockheed Martin de 42 años y fanático del espacio de toda la vida que reclamó su asiento a través de un sorteo en línea.

En sus últimas horas en el espacio, los tripulantes espaciales conversaron con el actor Tom Cruise, informó la agencia rusa RT. Además, compartieron varias imágenes fascinantes del planeta Tierra, tal cual se puede apreciar desde la cúpula de observación incorporada en la nave.

Los viajeros también realizaron experimentos relacionados con la salud y el rendimiento humano durante su trayecto. Como la misión no contó con astronautas profesionales, todos los procesos fueron automatizados y controlados por técnicos de SpaceX desde un centro de mando en la Tierra.

