Huracán vs. Independiente. Foto: NA.

Independiente intenta volver a la victoria y juega contra Huracán, el equipo que más empates cosechó en el torneo, por la duodécima fecha de la Liga Profesional.

Gana Independiente por 1 a 0 con gol de Alan Soñora a los 37 minutos del primer tiempo.

El partido se disputa en el estadio "Tomás A. Ducó" con el arbitraje de Facundo Tello. El "rojo" de Julio César Falcioni suma 19 puntos, por lo que un triunfo lo seguirá manteniendo en el lote de los punteros, para tratar de pelear el certamen hasta el final.

El conjunto de Avellaneda presenta un cambio obligado por la lesión del colombiano Andrés Roa y en su lugar irá Braian Martínez, con la compañía en la delantera de Silvio Romero y Alan Velasco.

Independiente viene de caer como local frente a Lanús (0-1) y empatar con River (1-1), por lo que necesita volver a sumar de a tres para poder seguir arriba.

Diferente es la realidad de Huracán, que si bien solamente perdió dos veces en el campeonato suma 13 puntos y está en la zona baja de los promedios junto con Sarmiento, Aldosivi y Platense.

Es que el equipo de Kudelka no puede encontrar regularidad, pero lo que es peor, no gana hace nueve jornadas, de las cuales fueron empate y dos derrotas. Pero también Huracán hace tres partidos que no puede marcar goles, algo que preocupa al entrenador y a sus hinchas, por falta de eficacia.

Noticias relacionadas