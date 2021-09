Oscar González Oro

Oscar González Oro criticó duramente a Alberto Fernández, a quien trató de mentiroso y traidor, tras la crisis política de esta semana: “Esta semana entregó su virginidad”, indicó.

“Quiero hablar del hombre que yo conocí, un hombre que traiciona a sus amigos, como a Biondi que lo viene acompañando de toda la vida, y fue el primero en echarlo, lo entregó”, comenzó.

“Este capricho de no sacar a Cafiero, que se lo viene pidiendo la gente, el periodismo, las corporaciones. Es un inútil. No lo sacó y lo manda de canciller. El canciller yendo a México a representarlo porque el no quería ir para no dejarla a ella (a Cristina) y que firmara seis decretos y dejara afuera a la mitad del gabinete”, lanzó el locutor en El Corresponsal.

“Ya no quiero hablar del presidente, quiero hablar del hombre que traiciona, que miente. Quiero hablar de este pusilánime que le está haciendo mucho daño al país. Él, no solamente ella. En México se nos deben estar riendo, manda a Felipe Sola, un canciller que no habla inglés y que se entera en el avión que ya no es más canciller y ni siquiera tiene los huevos de llamarlo él, a Felipe, y decirle que no es más canciller”, opinó.

“Me da vergüenza ser representado por éste que nos mintió, que nos engañó y que nos basureó. Porque lo peor es que se dejó basurear y se sigue dejando basurear. Esta semana entregó su virginidad, si es que la tenía, ya está, ya está jugado", siguió.

“Apelo a la dignidad de un hombre que no se deje basurear como se dejó basurear por una diputada que en noviembre se va”, dijo en referencia a los polémicos audios de la legisladora ultrakirchnerista Fernanda Vallejos.

“Le dijo ocupa, tarado, inútil, imbécil, no se puede seguir permitiendo esto en la Argentina, nos hace mucho daño. El mundo mira y se ríe y siento vergüenza y tristeza, y a veces me dan ganas de llorar y putear”, expresó.

“Apareció una personalidad que yo no conocía, he hablado con amigos en común en los últimos días, y todos coincidíamos en decir ‘este no es el Alberto que comía conmigo’”, confesó.

“Veo a un monstruo, a un esquizofrénico que no tiene nada que ver con aquel Alberto que en el primer reportaje le pregunté si había soñado alguna vez con ser Presidente, y me dijo que no, pero que no me lo voy a perder, y ya se la perdió definitivamente”, recordó.

Asimismo el periodista consideró que “este gabinete no tiene ninguna posibilidad”. “Alberto me defraudaste de una manera brutal, me cagaste. Nunca me dolió tanto, me usó, en el fondo me usó porque yo aposté a un presidente. Te pido que renuncies o rompé”, sentenció.

“Creo que estamos frente a un mitómano, y lo peor es que el mitómano se cree sus propias mentiras. El creyó que tenía la lapicera y la tinta y no tuvo nunca ninguna de las dos cosas”, finalizó.

