Alberto Fernández y Juan Manzur. Foto: NA.

La conformación del nuevo gabinete de ministros del presidente argentino Alberto Fernández ha derivado en otra polémica, que en este caso involucra directamente a Juan Manzur, recientemente designado como nuevo jefe de Gabinete. La crisis del Gobierno de Fernández no parece tener final y, así las cosas, este lunes va a sesionar la Legislatura de Tucumán tras el objetivo de designar quién será gobernador de la provincia luego del pedido de licencia de Juan Manzur, quien se hará cargo de la Jefatura de Gabinete de la Nación.

Con este marco, desde la oposición se insiste en que debe respetarse férreamente la Constitución Nacional, debido a lo cual debería asumir el cargo de mandatario provincial el vicegobernador Osvaldo Jaldo. Pero pese a lo plano de estos datos, se ha desatado la polémica, ya que desde el "manzurismo" se niegan a aceptar esta sucesión, tal como se ha planteado.

Todo el problema surgió con un presunto acuerdo de Jaldo -enfrentado políticamente con el gobernador- aceptando un cargo en Nación para dejar un hombre de confianza de Manzur en la gobernación. Entre tanto, esto es algo que ahora se niega a hacer para asumir la sucesión natural en la gobernación de la provincia norteña de Tucumán.

Al respecto, dada la complicada coyuntura, dijo el legislador provincial Javier Morof en declaraciones televisivas: "Hay argumentos que no tienen nada que ver con la realidad y que no respetan para nada nuestra Constitución". Y agregó: "Acá la gente votó una fórmula en 2019 para gobernar hasta el 2023. Jaldo va a tener el apoyo no solo de nuestro bloque sino de todos los tucumanos".

Finalmente sostuvo: "Osvaldo Jaldo debe ser quien gobierne Tucumán a partir del lunes".

Noticias relacionadas