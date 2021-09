Fernando "Chino" Navarro. Foto: NA.

La dura derrota sufrida en las elecciones PASO por el Gobierno del presidente Alberto Fernández derivó en una profunda crisis institucional con la salida y renuncia de varios funcionarios kirchneristas. Con este marco, en una nota radial con la periodista Romina Mangel, habló Fernando "Chino" Navarro, secretario de Políticas Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete y dirigente del Movimiento Evita.

Dijo el dirigente: “Tenemos una encuestadora que no está contaminada de las operaciones políticas que nos marcaba que nosotros como gobierno estábamos en caída libre hace 30 días. Caíamos, caíamos, caíamos”.

Así mismo, Navarro hizo gala de una notoria auto crítica y manifestó que “empezamos a caer desde que apareció la primera denuncia de una señorita que había estado en una revista con poca ropa, desde que empezaron las conjeturas de visitas de mujeres a Olivos. Desde antes del cumpleaños de Fabiola empezamos a caer. Yo lo veía todos los días porque lo primero que hacía cuando me levantaba era mirar las encuestas. Esa encuestadora había cerrado ese domingo 0,7 arriba provincia de Buenos Aires. No la quise creer. Estábamos en empate técnico”.

“Nuestro Gobierno estaba en caída libre desde la foto de Sofía Pacchi”, aseguró Fernando "Chino" Navarro.

En la nota, Navarro ha destacado especialmente las causas de la derrota electoral en las PASO, e hizo foco en la pérdida de seis millones de votos. Según el dirigente, en las presidenciales de 2019 había alcanzado 12,9 millones de electores y en los últimos comicios de septiembre retuvo sólo 6,9 millones. Sostuvo Navarro que Juntos por el Cambio alcanzó en el territorio bonaerense más del 38 mientras que el Frente de Todos superó el 33 por ciento.

En el mismo sentido destacó el valor de poder conservar el 30% del padrón y aclaró en términos elogiosos que él sabe todo lo que el gobierno hizo, “pero perdimos muchísimos votos con respecto a la última elección de hace dos años -criticó-. Si te abandonan millones de personas que votan a la oposición o que no van a votar, significa que lo que hicimos no alcanzó, o no lo visualizaron, o fue insuficiente, o llegó tarde o no llegó”. En la misma línea, aseguró que la gente sabía que el gobierno nacional iba a perder las PASO, que el dato y el malestar estaba ahí: “No lo queríamos ver”.

Noticias relacionadas