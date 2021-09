Pelea de barras de Racing e Independiente. Foto: captura de video.

Barras de Racing e Independiente en se enfrentaron este sábado por la noche en Avellaneda y dejó como saldo dos heridos, uno de ellos de bala. El hecho se dio en el barrio 4 de Junio de la mencionada localidad y según se informó hubo un herido de bala. Hubo autos y negocios rotos por la pelea.

El enfrentamiento comenzó cuando una facción de la barra de la Academia, denominada Los Pibes de Racing, fue al estadio Presidente Perón (el Cilindro de Avellaneda) a retirar las banderas que había puesto en las tribunas antes de la derrota por 2 a 1 del sábado ante Talleres de Córdoba, por la fecha 12 de la Liga Profesional del fútbol argentino.

Your browser does not support the video element.

Durante el trayecto a la cancha se encontraron con un grupo de barras de Independiente, en el cruce de las calles Vélez Sarsfield y Limay, y allí comenzó el enfrentamiento.

Testigos señalaron que hubo un intercambio de insultos entre ambos bandos, tras lo cual comenzaron a pelearse, volaron algunos piedrazos y la parcialidad de Racing se bajó de los citados vehículos para ingresar al barrio.

La barra del Rojo respondió las agresiones y hubo detonaciones de armas de fuego. Ambos de los heridos señalados pertenecen al bando de Racing: uno de ellos presentó un orificio de bala a la altura del peroné y, si bien debió ser internado, informaron que se encuentra fuera de peligro.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas