Robo en pleno día a una concesionaria de motos en Puerto Madero.

Delincuentes fuertamente armados robaron una concesionaria en pleno barrio porteño de Puerto Madero el último sábado por la mañana.

El hecho ocurrió en el local ubicado en la calle Aimé Painé al 1600 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. El dueño del local declaró que uno de los delincuentes tenía un arma y no paraba de gritar "Tirensé al piso porque los mato", mientras que su cómplice aprovechaba el amendrentamiento para tratar de sacarle las pertenencias a las personas que se encontraban en ese momento en el lugar.

Por lo que trascendió todo comenzó a eso de las 10:15, apenas minutos después que abrieron sus puertas y según relataron testigos del hecho, los malvivientes eran cuatro y estaban en dos motos.

Los que ingresaron inclusive se hicieron pasar por personas interesadas en una de las motocicletas y hasta se sacaron selfies con las mismas y se fueron.

Pero cerca de una hora más tarde, dos de ellos regresaron al local pero armados.

En total se llevaron dos relojes, entre ellos un Rolex, y huyeron a bordo de la moto que dejaron estacionada en la puerta.

Intervino en el caso la Comisaría Vecinal 1E y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29 del Dr. Herrera, Secretaría del Dr. Lazzari.

Por lo que denuncian, no es la primera vez que roban relojes de alta gama en la zona y piden más control policial, mientras que investiga el hecho.

Your browser does not support the video element.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas