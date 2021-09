Mauricio Pochettino. Foto: Reuters.

Si bien el PSG logró derrotar agónicamente al Olympique de Lyon, uno de los rivales más complicados del conjunto parisino en la Ligue 1, Mauricio Pochettino quedó en el ojo de la tormenta por haber sacado a Lionel Messi a los 30 minutos del segundo tiempo cuando el partido todavía estaba empatado 1-1.

La imagen del astro argentino retirándose del campo de juego del Parque de los Príncipes recorrió el mundo entero y fueron varias las voces que se refirieron al respecto. Mohammed Khalifa bin Al Thani, hermano del máximo propietario del club de París, le dedicó un duro y polémico mensaje al entrenador rosarino vía Twitter: “Londres es una ciudad hermosa, ya lo sabes”.

Esta frase fue publicada junto a una foto de Pochettino saludando y hace referencia a la estadía del técnico en el Tottenham, institución que dirigió durante cinco temporadas y media antes de llegar al PSG. Según informaron algunas fuentes europeas, el "Sheriff" fue tentado para retornar a su ex equipo en el último mercado de pases.

London is a beautiful city..you know that.. pic.twitter.com/u6rluYyuVu — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) September 19, 2021

No es la primera vez que el hermano del Emir de Qatar (Tamim bin Hamad Al Zani) utiliza sus redes sociales para lanzar mensajes referidos al París Saint Germain. Cuando se conoció que Messi no iba a continuar en el Barcelona, fue el propio Mohammed quien anunció un acuerdo total entre la Pulga y el club parisino.

Más allá de todas las críticas recibidas, los cambios de Pochettino terminaron dando resultado y evitaron una catástrofe aún mayor. Mauro Icardi, quien ingresó a los 82 minutos por Ángel Di María, le dio la victoria al PSG con un tremendo cabezazo en una de las últimas jugadas del partido.

Finalizado el encuentro, el ex jugador de Newells y la Selección Argentina tuvo que justificar su decisión: "Acá todo el mundo sabe que PSG tiene grandes jugadores y un plantel nutrido con 35 integrantes, pero no se puede jugar con más de 11. Nosotros estamos aquí para tomar decisiones que a veces pueden gustar y a veces no. Le pregunté a Messi cómo estaba y me dijo que bien, así que tranquilos".

Noticias relacionadas