Daniel Malnatti. Foto: NA.

El viernes 17, Daniel Malnatti fue víctima de un violento robo. El periodista había ido junto a su pareja, Sol, a comer a un pizzería del barrio de La Boca, ubicada sobre la avenida Almirante Brown al 1200, y al salir del local fue interceptado por tres delincuentes que le sacaron su teléfono celular, dinero y todos sus documentos.

"Estoy bien... es tan común que no me sorprende", manifestó en diálogo con Sergio Lapegüe y Valeria Sampedro en TN. Y relató el episodio que lamentablemente protagonizó: "Fue muy simple. Estaba saliendo de una pizzería en La Boca, en una avenida muy iluminada y en segundos teníamos a tres chicos armados que me apuntaron en la cabeza y nos sacaron todo. Iba con mi pareja, Sol, a ella la tiraron al piso, la arrastraron y luego se escaparon corriendo. Sucedió a dos cuadras y media de una comisaría".

Ante la sorpresa y el temor de la amenaza con un arma de fuego, Malnatti le dio todo lo que tenía a uno de los delincuentes. Sin embargo, al ver que los otros dos no estaban armados y que eran muy jóvenes, su novia e negó. "Cada uno reacciona de una manera distinta y eso no lo podés prever. Me estaban apuntando, les di todo lo más rápido que pude, pero eran pibes... eran chicos. Los otros dos no tenían armas, estaban lejos, Sol les dijo que no les daba nada y hubo un forcejeo. Obviamente que nadie quiere perder lo que tiene, recuperar un celular son seis meses de trabajo, que es lo que usamos nosotros para trabajar. Entonces claro, la tiraron al piso, la arrastraron y después se complico. El que me estaba apuntando a mi fue a resolver esa situación y ahí está el peligro. Son pibes y uno dice que no pasa nada, pero están armados y están en cualquiera", precisó.

Asimismo, reveló que uno de los ladrones fue atrapado por la policía, pero al ser menor de edad ya fue liberado por el juez. "Los que mas sufren la inseguridad es la gente del barrio, porque yo estaba ahí de casualidad pero ellos están siempre y los pibes también. Cuando fui a la comisaria, había mas gente que en la pizzería, estaba lleno de personas que fueron víctimas de un hecho delictivo", explicó con preocupación.

También se mostró de acuerdo con un artículo que escribió la activista Mayra Arena en los últimos días, en el que señaló que "la baja de la talla en los delincuentes, cada vez más flacos, más petisos, más aniñados, ha generado que mucha gente se resista a los robos y se resuelva todo en un mano a mano". "Se establece esta relación entre la vulnerabilidad social y la delincuencia", planteó el periodista. Y concluyó: "Esto se resuelve con mucho tiempo. Si le damos de comer a los chicos quizás deje de pasar. Es terrible lo que digo".

