Foto NA.

Luego de las últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que Javier Milei y el frente La libertad avanza se posicionaron como tercera fuerza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alex Caniggia manifestó su apoyo al economista a través de sus redes sociales y anunció que dejaría la televisión para incursionar en la política nacional.

"Me preguntan si fui a votar, obviamente que fui a votar, imbéciles. ¿A quién voy a votar? A vos que me estás mirando en la pantalla, imbécil... ¿A quién voy a votar? ¡A Milei, el peluca sape! Viva la libertad, las ratas se terminaron", manifestó en su perfil de Instagram y aseguró que el candidato en cuestión encabeza una "revolución". Y continuó, con vehemencia: "¿Qué se piensan, que voy a dejar que ganen estos zurdos empobrecedores hijos de puta? No, ahora cambió todo. Esos zurdos, las ratas quedaron out. Las ratas murieron se les acabó su tiempo, salieron de las cloacas y quedaron todos envenenadas".

Por último, advirtió que trabajaría "por una Argentina sin pobres, donde los argentinos se puedan comprar lo que quieran, puedan viajar donde se les cante y tengan una vida high society. ¡Por una Argentina como potencia mundial!". Parecía que estaba todo dado para que el hijo de Claudio Paul Caniggia dejara la pantalla chica y se abocara a una nueva faceta en su carrera. Sin embargo, todo se trató de una broma.

"Al parecer todo el mundo se creyó que Alex iba a entrar en política, eh. Vamos a preguntarle", empezó su abogado, Alejandro Cipolla, en sus historias de Instagram. Y el mediático aclaró de que se trató el discurso que dio semanas atrás: "No entro a la política gente. Milei me parece un panqueque y ahora se va para el Pro. Un impresentable. No apuesto a nada con Milei y para mí es un panqueque. Un imbécil, extremo".

Alex Caniggia y sus salidas escandalosas en la TV

En los últimos meses el joven de 28 años estuvo en boca de todos por su participación en distintos programas. El año pasado formó parte del elenco de Cantando 2020, certamen que abandonó luego de un intenso cruce con Oscar Mediavilla, uno de los jurados. Meses más tarde integró el staff de MasterChef Celebrity 2, una competencia en la que mostró un perfil más calmo y respetuoso, por el que se convirtió en uno de los preferidos del público. Y aunque parecía que se encaminaba hasta la final, quedó eliminado luego de ausentarse a una jornada de grabación.

Como si esto fuera poco, en julio se incorporó a la mesa de Polémica en el bar, ciclo que conduce Mariano Iúdica y produce Gustavo Sofovich en América Tv, para opinar sobre la actualidad del país. Pero luego de protagonizar varias discusiones con sus compañeros, el productor decidió dar por terminada su participación.

Noticias relacionadas