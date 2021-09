Captura del video.

Un hombre y su hijo menor de edad fueron asaltados por al menos cuatro delincuentes armados, que los sorprendieron cuando regresaban de hacer compras y les robaron su auto y algunas pertenencias, en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, informaron hoy fuentes policiales.





El hecho ocurrió el domingo, cerca de las 22.40, frente a una vivienda situada en Lavadero al 1.800, de la mencionada localidad del partido de La Matanza, y quedó registrado en una cámara de seguridad de una casa vecina.

Your browser does not support the video element.



Según se observa en las imágenes, el hombre descendía de su Volkswagen Gol Trend negro cuando fue sorprendido por al menos cuatro delincuentes armados que bajaron de un Volkswagen Cross Fox.





Tras ser apuntado por los delincuentes, su hijo menor de edad salió corriendo desde el lugar del acompañante para refugiarse, mientras su padre entregaba algunas pertenencias.





Las fuentes indicaron que los delincuentes rápidamente escaparon en los dos vehículos, por lo que son intensamente buscados por la policía de La Matanza.

Noticias relacionadas