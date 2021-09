Foto NA.

En una nueva jornada de movilizaciones en medio de reclamos de medidas económicas, integrantes de distintas organizaciones sociales cortaban hoy la circulación en la avenida 9 de Julio mano al Norte de la Ciudad.

Representantes del Partido Obrero, Barrios de Pie y el Movimiento Socialista de los Trabajadores forman parte de las agrupaciones que participan de la movilización, donde además reclaman el aumento del salario mínimo, vital y móvil. Los manifestantes se concentran sobre la 9 de Julio y marcharán hacia el Ministerio de Desarrollo Social, la Casa Rosada y el Ministerio de Trabajo.Silvia Saravia, coordinadora nacional del movimiento Barrios de Pie, explicó: "Hace meses sostenemos que la salida de la crisis no debe ser el ajuste".

Además, sostuvo que en este momento piden que "se equipare el salario mínimo a la canasta básica familiar, es decir, 70 mil pesos", tras señalar que "hace años el salario se hunde y cada crisis representa menos poder adquisitivo".

La dirigente aseguró: "Año a año nos empobrecemos más y la inflación horada los magros ingresos. ¿Cómo puede ser que la dirigencia política cobre diez veces más que el salario mínimo? Precisamos una solución inmediata".

Las distintas organizaciones sociales en su conjunto, comunicaron previo a la movilización que "Frente a un aumento descontrolado de los precios de los alimentos y millones de trabajadores que no acceden siquiera a la canasta básica, es urgente que se resuelvan esas grandes urgencias".

Jornada de protestas en el Centro porteño.

