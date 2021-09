Foto: Gobernación de Salta

Las autoridades de la provincia de Salta seguirán exigiendo el uso del barbijo tanto en lugares abiertos como cerrados, a pesar de la decisión de levantar la obligatoriedad de su uso al aire libre dispuesta hoy por el Gobierno nacional.



En declaraciones radiales, el ministro de Salud y presidente del COE de Salta, Juan José Esteban, dijo que la provincia no adherirá a la nueva medida.



"Son medidas demasiado anticipadas. La resolución ministerial está vigente hasta el 1 de octubre y no habla de modificar los protocolos, así tampoco el DNU, que permite modificar protocolos recién a partir de esa fecha", indicó.



Además, Esteban dijo que la medida debería haberse tomado de forma participativa con todas las provincias.



"Si es jurisdiccional, no vamos a adherir y tenemos motivos epidemiológicos para no hacerlo: tenemos diagnosticado la cepa Mu en el norte y dos personas con la Delta, entre ellas una mujer de 45 años, oriunda de Cafayate que se dedicaba a vender artesanías y no sabemos si tuvo contacto estrecho con otras personas", detalló.



En tanto, el Comité Operativo de Emergencia (COE) de la vecina provincia de Jujuy y funcionarios de la cartera sanitaria se reunieron este martes para analizar las nuevas flexibilizaciones que fueron comunicadas por el Gobierno nacional.

