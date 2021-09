Tenía 22 años.

Luego de una intensa búsqueda que comenzó tras haber sido reportada como desaparecida a la policía el viernes 17 de septiembre, el FBI Denver anunció que la autopsia del cuerpo encontrado en el borde este del parque nacional Bridger-Teton, de Wyoming, reveló que efectivamente pertenecía a la joven que viajaba por el país con su prometido, Gabby Petito, y que la forma de muerte fue un homicidio.

Tal fue la determinación inicial del forense del condado de Teton, Brent Blue, aunque la causa del deceso permanece pendiente de los resultados finales de la autopsia.

La confirmación da por finalizada oficialmente una búsqueda de casi dos semanas, después que su prometido Brian Laundrie regresara solo de un viaje por el país que estaban haciendo ambos.

En realidad, desde el 27 de agosto que no había ninguna constancia fehaciente de ella, lo cual abre un misterio sobre dónde pudo haber estado hasta el momento que se reportó su desaparición, el 17 de setiembre, y si realmente estaba viva.

#UPDATE: Investigators from #FBIDenver, National Park Service, U.S. Forest Service, Teton County Sheriff’s Ofc, Teton County Search & Rescue, and Jackson Police Dept searched for evidence in a remote area of Grand Teton National Park & Bridger-Teton National Forest. pic.twitter.com/l3PfIRBAtB