Tras la primera reunión del Gabinete de ministros del Gobierno nacional tras la reestructuración obligada por la dura derrota en las recientes Elecciones PASO, llevada a cabo en horas de la mañana de este miércoles, Carla Vizzotti -ministra de Salud- habló en la explanada de Casa Rosada.

Lo hizo junto a Daniel Filmus, ministro de la cartera de Ciencia y Tecnología.

Vizzotti hizo foco en los pasos que se seguirán dando en el marco de la campaña de vacunación contra el covid-19 y también aclaró el punto anunciado ayer, cuando había manifestado que ya no era necesario usar tapabocas.

Vizzotti, respaldó las medidas anunciadas ayer y dijo que "Argentina no está dejando el barbijo, lo único que se hizo fue bajar la obligatoriedad del uso del tapabocas en el aire libre sin gente alrededor".

Sobre la utilidad del tapabocas, Vizzotti dijo que cumple con una función importante: "Lo decimos desde el primer día en función de la transmisibilidad que tiene este virus por vía aérea".

Sobre quienes sigan usando barbijo al aire libre, Vizzotti dijo: "No es obligatorio no usarlo". "Es recomendable que las personas en situación de riesgo lo sigan usando y seguiremos trabajando en ese sentido", manifestó.

Consultada concretamente sobre la efectividad de la inoculación, dijo Vizzotti: "La vacuna no interrumpe la circulación viral del coronavirus".

Estas declaraciones se hicieron al tiempo que Filmus habló sin demasiados detalles sobre las posibilidades de la Argentina en el comienzo de la producción de vacunas contra el Covid-19.

Vale recordar que una empresa argentina fue seleccionada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para desarrollar y producir vacunas contra el coronavirus.

Se trata de vacunas de plataformas ARN mensajero, y la empresa argentina elegida para el desarrollo es Sinergium Biotech.

