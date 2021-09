Vacunación contra el Covid-19 en el exterior. Foto: Google.

Para los ciudadanos que se vacunaron en Argentina, la credencial de vacunación digital de Mi Argentina es la acreditación internacional de la inoculación. El carnet digital está disponible tanto en español como en inglés con el objetivo de ser presentado en el exterior por aquellas personas que deban desplazarse entre países.

El Gobierno nacional emitió un comunicado a las cancillerías del mundo, Direcciones de migraciones y autoridades de sanidad de fronteras para comenzar el proceso de aceptación de esta credencial en los distintos países. Pero ¿Qué pasa con los argentinos que se vacunaron en el exterior? ¿Cuál es el documento oficial que acredita su vacunación?. Según estimaciones de Migraciones, son 40.913 los argentinos que declararon haber sido inoculados fuera del país.

La ciudad de Buenos Aires es la primera jurisdicción en habilitar el empadronamiento para los que se vacunaron en el exterior, y de esta forma habilitar la opción para obtener un certificado que acredite su inoculación. Hasta ahora, no hay un modelo definido a nivel nacional, por lo tanto este certificado de CABA no aparecerá en la aplicación Mi Argentina. Desde Nación, están evaluando su incorporación a la misma, pero por el momento no es visible.

¿Cómo hacer para obtener el certificado en CABA?

Se realiza a través del BOTI, el chat automatizado del gobierno porteño. El número es 11-5050-0147

Se debe ingresar la opción “certificado COVID” y solicitar la opción “buscar el certificado”

El sistema va a pedir el número de DNI, y al no encontrar información asociada a la vacunación del usuario en Argentina, va a mostrar la opción de revisar datos y se debe responder en qué país y en qué fecha se recibieron las dosis de la vacuna

El próximo paso es adjuntar una foto con la constancia de vacunación que la persona haya traído del exterior

Se va a solicitar una dirección de correo electrónico y ahí se enviará el documento que acredita la vacunación en el exterior.

La Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles es la encargada de validar la información declarada y va a incorporar los datos de la vacunación en el Registro Federal Nominalizado de Vacunación (NOMIVAC).

