Luego de muchos meses de espera, se dio a conocer una noticia que alegró a los fanáticos del universo mágico creado por J. K Rowling: la tercera entrega de la saga de Animales Fantásticos ya tiene nombre y fecha de estreno. La película protagonizada por Eddie Redmayne llegará a los cines el próximo 15 de abril y bajo el título "Los secretos de Dumbledore".

"El profesor Albus Dumbledore sabe que el poderoso mago tenebroso Gellert Grindelwald se está moviendo para tomar control del Mundo Mágico. Incapaz de detenerlo por sí solo, confía al magizoologista Newt Scamander la tarea de liderar a un intrépido grupo de magos, brujas y un valiente pastelero muggle para llevar a cabo una peligrosa misión. Se encontrarán con antiguas y nuevas bestias y chocarán con la creciente legión de seguidores de Grindelwald. Pero con tanto en juego, ¿por cuánto tiempo puede Dumbledore permanecer en los márgenes?", reza la sinopsis que publicaron en Wizarding World, el sitio oficial de las sagas de Rowling.

Se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre esta mega producción de Warner Bros. Pictures. Hasta el momento se sabe que el actor danés Mads Mikkelsen se pondrá en la piel del villano Gellert Grindelwald, que anteriormente interpretó Johnny Depp. El protagonista de Piratas del Caribe decidió abandonar el rodaje tras perder la batalla legal con el diario The Sun quien lo tildó de "maltratador de esposas" por la denuncia que su expareja Amber Heard había presentado por violencia de género.

J. K Rowling y un puñado de escándalos que podría afectar a la película

Un detalle no menor es que la película llega un año después de que la escritora británica se viera envuelta en varios escándalos que tuvieron repercusiones en su trabajo. En junio de 2020, compartió en sus redes un artículo titulado "Opinión: Creando un mundo post-COVID-19 más igualitario para la gente que menstrúa" y emitió un comentario irónico. "'Gente que menstrúa'. Estoy segura que solía existir una palabra para esta gente. Alguien me ayude", escribió haciendo referencia a las mujeres y rápidamente le llovieron las críticas por no contemplar a las personas transgénero.

Ante las críticas que recibió, Rowling salió a defenderse públicamente pero no logró el efecto que esperaba. "Si el sexo no es real, no hay atracción entre personas del mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial desaparece. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad", se excusó. Sin embargo, muchos de sus seguidores se sintieron ofendidos y no dudaron en tomar represalias.

Decenas de librerías en todo el mundo decidieron dejar de vender sus libros por estar en desacuerdo con sus creencias. Incluso, su imagen fue víctima de varias acciones en su contra, como cuando en julio tiñeron las huellas de sus manos en el paseo de Harry Potter en Edimburgo con pintura roja. Y en el lugar del hecho, se encontró una bandera de la comunidad transgénero.

De esta manera, la figura de Rowling que había gozado de todo tipo de reconocimiento durante más de veinte años, y que en su momento había sido considerada una trasgresora, comenzó a perder fuerza. El imperio que supo construir alrededor de la imagen de Harry Potter se le volvió en su contra, habrá que ver que ocurre en las salas de cine.

