Foto de cómo quedó el auto.

Una mujer fue internada esta mañana con politraumatismos en el hospital Interzonal de Mar del Plata luego de que el vehículo que conducía se despistara cuando circulaba por la avenida costanera a la altura de Playa Chica de esta ciudad balnearia, rompiera un paredón, cayera por un acantilado y quedara incrustado entre las rocas, informaron fuentes policiales.





El hecho ocurrió pasadas las 8 cuando, por causas que se tratan de establecer, la conductora de un Peugeot 207 color gris que circulaba por el Boulevard Marítimo perdió el control de su rodado en una curva, tras lo cual se subió a la vereda, rompió el paredón y cayó al vacío unos 6 metros, por lo que se incrustó entre las rocas.

Your browser does not support the video element.

Vecinas que a esa hora suelen realizar actividad física en el lugar llamaron al 911 para alertar sobre lo ocurrido. Rápidamente llegó una ambulancia del Same, personal de Bomberos y de Defensa Civil.





"Los bomberos rescataron del interior del rodado a la mujer de 43 años, quien, si bien estuvo en todo momento lúcida, fue trasladada por una ambulancia al nosocomio ya que presentaba politraumatismos como consecuencia del accidente", dijo a la prensa el titular de Defensa Civil, Rodrigo Goncalvez.





El funcionario indicó que la conductora "no había tomado alcohol, se dirigía hacia su trabajo y acababa de dejar a sus hijos en el colegio".

Your browser does not support the video element.



"Ahora vendrá una empresa privada que se contrató para extraer el rodado entre las piedras y se repararán los daños que ocasionó que luego el seguro o el particular deberán asumir", concluyó Goncalvez.

Noticias relacionadas