Captura de video.

Una mujer sufrió un desmayo tras ser abordada por cuatro delincuentes que intentaron asaltarla cuando llegaba a su casa junto con tres mujeres, una de ellas su madre, de 80 años, en la localidad bonaerense de Quilmes.

Las mujeres fueron sorprendidas por los sujetos en la puerta de una vivienda situada sobre la calle Juan B. Justo, en Quilmes Oeste, donde regresaban de hacer compras para el cumpleaños de 15 de una de ellas.

En un video que se difundió por las redes sociales, se ve que los individuos rodearon a una de las mujeres, le apuntaron con armas y la señora de 80 años salió en defensa de su hija y hasta intentó golpear a uno de los ladrones.

Los delincuentes lograron quitarle algunas pertenencias, tras lo cual se subieron al auto, pero al ver que en la zona había cámaras, se bajaron del vehículo y se escaparon.

En medio de esta situación, la dueña del auto se llevó las manos a la cabeza, sufrió un desmayo, cayó cerca del frente del vehículo y fue asistida rápidamente por las otras mujeres, quienes luego llamaron una ambulancia. La mujer de 80 años contó en diálogo con el canal de noticias TN: "Fue a pegarle porque me di cuenta que tenía un arma de juguete y mi nieta también notó los mismo".

