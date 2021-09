Foto NA.

En medio de la batalla legal que la enfrenta a Javier Naselli, su exmarido y padre de su hijo Salvador Uriel, por la que podrían desalojarla del lujoso departamento en el que vive, Vicky Xipolitakis decidió formarse para tener más herramientas en su carrera en los medios y se anotó en un curso de oratoria de la Universidad de Buenos Aires (UBA). "Volví a estudiar y estoy muy contenta de mejorar mi parte intelectual y abrir más mi cabeza. Y me anoté en estos cursos, tengo una profesora maravillosa y unos compañeros que me contienen", reveló a fines de agosto en Cortá por Lozano, el programa en el que trabaja como panelista.

Y un mes más tarde, la rubia recibió el certificado de la finalización del curso mientras estaba al aire. "Estoy temblando, no puedo creer tener en mis manos esto... ¡me recibí!", manifestó emocionada en el ciclo de Verónica Lozano. "Me re costó. De noche y de día estudiaba... Quiero mejorar porque ustedes acá hablan muy bien y a mí me faltaba fluidez, ¿lo notaron?", continuó con entusiasmo.

"Se recibió Victoria Jesús Xipolitakis, Licenciada en Oratoria", anunció la conductora en tono jocoso. Y la exparticipante de MasterChef Celebrity señaló que este es el principio de su formación: "Estoy muy contenta, los cursos son de la UBA y son buenísimos. Me encantó y quiero seguir estudiando, quiero mejorar, avanzar y abrir la mente. Voy a hacer otro curso, ya estoy eligiendo".

También aprovechó para hacer una demostración de lo que ha aprendido en la universidad. "Esta mal decir la presidenta porque cuando es un ente no se dice así, es siempre la o el presidente. Es como el cantante o la cantante, es un ente así que no va en femenino... ¡Gracias UBA!", explicó y fue aplaudida por sus compañeros.

Al término del programa plasmó su alegría en sus redes sociales. "¡Muchas gracias! Estoy feliz de poder crecer y mejorar mi parte intelectual", escribió en sus historias de Instagram y tras compartir la foto de su diploma, le agradeció a su profesora Gabriela Freijóo Dubarry por todo lo que le enseñó. Cabe recordar que durante su participación en el programa de cocina, la mediática mostró un perfil más tranquilo en los medios y manifestó su deseo de derribar los prejuicios que hay en su contra por haber trabajado como vedette.

Noticias relacionadas