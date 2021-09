Detención de los roballaves

Cuatro integrantes de una banda de asaltantes, todos de nacionalidad colombiana, fueron detenidos en la ciudad de Buenos Aires y en la localidad de Bernal, acusados de robar en distintos domicilios a los que ingresaban con las llaves que obtenían del interior de autos estacionados que abrían mediante el uso de un inhibidor de señal.

Los arrestos fueron realizados en tres allanamientos simultáneos, uno de ellos llevado a cabo en un hotel de la zona de Recoleta, otro en un departamento ubicado en Suipacha al 900, del centro porteño, y el restante en un domicilio de la localidad bonaerense de Bernal, donde los investigadores detuvieron a tres hombres y una mujer.

Según los informantes, el modus operandi de la banda era utilizar inhibidores de señal para abrir autos estacionados y robar solamente las llaves de las viviendas de las víctimas.

Luego, los integrantes de la banda realizaban una vigilancia sobre los domicilios y cuando estaban desocupados entraban a robar.

La investigación comenzó el 27 de junio pasado, cuando los implicados entraron a una vivienda ubicada en la calle Thorne al 1300, del barrio porteño de Parque Chacabuco, de donde se llevaron joyas, dinero en efectivo y demás objetos de valor.

Tras la denuncia, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 4, a cargo de Martín Yadarola, ordenó a la Policía de la Ciudad la recolección de pruebas y el inicio de tareas para dar con los responsables del ilícito.

Fue así que oficiales de la División Sumarios y Brigadas de Prevención de la Comuna 6 de la Policía de la Ciudad se hicieron cargo de los procedimientos en el que se incluyeron observaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas, análisis de redes sociales, investigaciones de campo de manera encubierta, declaraciones de testigos e intervenciones telefónicas con el aval del Juzgado interventor.

Con todo eso, sumado al análisis de aparatos de telefonía celular y de redes sociales, los pesquisas lograron establecer la estructura de la organización delictiva y apresar a los acusados, a quienes se investiga por al menos otros hechos cometidos bajo la misma modalidad, agregaron las fuentes.

Durante los allanamientos se secuestraron títulos de propiedad de tres autos -un Ford Fiesta, un Ford Focus y un Peugeot 308- una pistola Tanfloglio calibre 40 y dos cargadores y cuatro cartuchos intactos del mismo calibre.

En otros de los lugares se hallaron tres cadenas, aros y dos cruces de oro, dos notebooks, cinco manojos de llaves, destornilladores, ocho teléfonos celulares, vestimenta relacionada al hecho delictivo filmado, pendrives, llaves magnéticas, cuatro lentes de sol. dos relojes Bulgari, 500 dólares, 21.500 pesos, un equipo de radio frecuencia y dos consolas Play Station.

El Juzgado interventor dispuso el traslado de los cuatro detenidos, todos mayores de edad, a la Alcaidía de la Comuna 6, imputados por robo en ausencia de moradores.

Los tres hombres cuentan con antecedentes penales, ya que uno está acusado en tres causas por robo y tiene una condena de dos años y tres meses de prisión en suspenso dictada en abril pasado; mientras que otro fue condenado a dos años de prisión en suspenso por robo y el restante está imputado en una causa por ese mismo delito de diciembre de 2020, detallaron las fuentes.

