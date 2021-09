La dolora confesión de Sol Perez. Foto: Google.

En el programa “Nosotros a la mañana”, decidió revelar detalles sobre la dramática situación que le tocó vivir con su abuela Araceli, quien murió al ser atropellada por un colectivo mientras iba caminando a hacerse un estudio médico.

La mujer fue embestida por el colectivo y como resultado del impacto quedó tirada en la calle llena de heridas. Confesó que fue ella quien logró comunicarse con el hombre que iba al volante del colectivo al momento del hecho.

“Me contestó la mujer, me pasó con la hija, el hombre estaba en la casa, se escuchaba la tele… Me dijo ´yo no sé que historia te contaron a vos´. No sé qué historia me iban a contar si mi abuela estaba muerta y, claramente, su papá la había atropellado”, confesó en el programa.

“Estaba todo mas que claro. Pasó en rojo el semáforo. Eso me contestó. Encima, se enojó porque yo lo llamé por teléfono como para que me den algún tipo de explicación”, indicó.

Aseguró que el hombre se lamentó y le contestó: “uno, en ese momento, querés saber como… Querés saber qué pasó, algo… Necesitás algo”. A su vez, la conductora aseguró que le pasaron un informe de las cámaras de seguridad y le dijeron que en esa zona no funcionaron durante el accidente.

“En la policía nos contestaron que era una persona mayor... Y la persona que la atropelló se fue a almorzar a la casa”, confirmó. En el tramo final de su confesión al aire aseguró: “Hicieron todo mal en la comisaría. No le hicieron ni el test de alcoholemia. Lo cierto es que el hombre pasó el semáforo en rojo y por el impacto te das cuenta la velocidad a la que iba. La mató en segundos. La explotó por dentro. Lo leí en la autopsia”.

