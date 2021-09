Polémico comentario racista de Adriana Aguirre sobre Anamá Ferreira

En una de sus primeras apariciones en TV tras su fuerte accidente en un escenario de Mar del Plata, Adriana Aguirre tuvo un repudiable comentario racista contra Anamá Ferreira cuando compartían un programa de juegos.

"Estoy bien, menos lo que fue accidentado. Me quedó un glúteo más alto que el otro", comenzó en "Está en tus manos", el programa de juegos de Edith Hermida.

Luego siguió: "Caigo sentada de glúteos en peso muerto, y el músculo se desgarró y quedó atrofiado. Y en la pierna... esto no se va más". Pero después la conductora quiso seguir con el programa y comenzar con la competencia, y Aguirre insistió: "Fue un accidente laboral...".

Para no prolongar más la introducción, Anamá, también invitada al ciclo, la interrumpió: "¡Vamos a jugar, Adriana! Vamos a jugar". Y la vedette soltó sin piedad: "¡Dejame hablar, mono!".

Para poner paños fríos a la tensión que se generó en el estudio, Edith cerró: "Después me vas a contar todo”.

Ante este comentario, la ex modelo decidió abandonar el programa, dejando expuestas las desubicadas palabras de la vedette.

