El FBI emitió una orden de arresto contra Brian Laundrie, el novio de la Gabby Petito, la joven que fue hallada asesinada en Wyoming, caso que conmociona a los Estados Unidos.

Una acusación del gran jurado, hecha pública este jueves por el estado de Wyoming, acusa a Laundrie de utilizar sin autorización una tarjeta de débito del Banco Capital One y varias cuentas, gastando más de 1.000 dólares. Los documentos no indican a quién pertenecen las tarjetas o las cuentas. Si bien todavía no está acusado por la muerte de Petito, pero buscado como "persona de interés", según detalló el FBI.





"Aunque esta orden permite a las fuerzas detener al señor Laundrie, el FBI y nuestros colaboradores de todo el país siguen investigando los hechos y las circunstancias del homicidio de la señora Petito", declaró el agente especial en Denver, Michael Schneider.

Las autoridades anunciaron el pasado martes que el cadáver hallado el domingo en un bosque del estado de Wyoming es de Petito, quien a principios de septiembre fue reportada por su madre como desaparecida, después de que su prometido regresara sin ella a la casa donde ambos vivían en Florida.

La joven es la mayor de seis hermanos y emprendió el viaje con su pareja el pasado 2 de julio en lo que sería una aventura de cuatro meses. Petito renunció a su trabajo y se subió a una camioneta para una aventura con su novio, documentando su viaje en una serie de publicaciones de Instagram de apariencia idílica.

En redes sociales, fue mostrando la travesía con la etiqueta ‘#VanLife’ (‘#VidaEnCamioneta’): “Viajando por el mundo en nuestra pequeña camioneta”, escribió en la biografía de su perfil de Instagram.

