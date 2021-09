Germán Martitegui anunció el cierre de su exclusivo restaurante de Palermo

Germán Martitegui anunció el cierre de su restaurante en Palermo. Foto: Google

Luego de trece años, Germán Martitegui anunció el cierre de Tegui, su exclusiva restaurante ubicado en el barrio de Palermo. "El Tegui que todos conocemos y amamos en Palermo se despide", escribió el cocinero en su perfil de Instagram. Y agregó: "Serán 30 días en donde vamos a honrar todo lo que significó Tegui con mucho orgullo. Si siempre te prometiste venir y no lo hiciste, si venías seguido, si pasaste una o varias noches inolvidables, festejaste algo importante, decías todo el tiempo tengo que volver, o simplemente nos querés el momento es ahora"

En referencia a los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, aclaró que "no tiene que ver con la pandemia ni la cuarentena", más allá de los problemas que generaron en el rubro gastronómico y destacó que el último año y medio trabajaron a puertas cerradas con "valentía, energía y muchísimo éxito". "Esta decisión es más personal que otra cosa", sintetizó el padre de Lautaro (3) y Lorenzo (2) y prometió trabajar con entusiasmo en el último mes de su fructífero emprendimiento.

Cabe señalar que Tegui ha recibido una decena de reconocimientos a lo largo de estos años que lo llevaron a ubicarse en un lugar destacado dentro de la gastronomía nacional y mundial. En 2013, la revista Restaurant lo eligió como el mejor de la Argentina y en más de una oportunidad fue reconocido por la organización "Los mejores 50 restaurantes del mundo".

Debido a los altos costos que tiene un establecimiento de este nivel, durante la pandemia, Germán prefirió no abrir las puertas de su local y puso en marcha Tegui en casa, para que los comensales pudieran tener la experiencia de su comedor en sus respectivos hogares con precios mucho más económicos. "No nos definimos como un restaurante de alta cocina, o por nuestro menú de pasos. Somos un grupo de personas creativas a las que les gusta cocinar. No podemos repetir lo que sucede en Tegui en tu casa, pero podemos mostrar la misma pasión de siempre", explicó el cocinero en una entrevista con El Planteo. Para su despedida, el cocinero ofrecerá dos menús: uno de degustación que cuesta $13 mil por persona y el que está acompañado con maridaje, por $16 mil.

Por otro lado, Germán se prepara para volver a la pantalla chica con la tercera temporada de MasterChef Celebrity, que fue un éxito de Telefe durante 2020 y 2021. Si bien él mismo había adelantado que iniciarían las grabaciones este año pero que recién se emitirían el año próximo, Telefe acaba de lanzar un adelanto y todo indicaría que volverá al horario central cuando termine Bake Off.