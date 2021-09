Video de la pelea.

Dos padres se tomaron a golpes de puño en la puerta de la escuela a la que concurren sus hijos en la localidad bonaerense de Caseros y uno de ellos sufrió una lesión en un ojo, mientras que el otro estuvo unas horas detenido. El hecho se registró el jueves en la entrada del Instituto Evangélico Americano situado en la calle Belgrano al 4700, de la mencionada localidad del partido de Tres de Febrero y, según indicaron testigos del episodio, todo se inició a raíz de una discusión en el grupo de WhatsApp de las madres de los niños.

Según señalaron, la víctima, un comerciante de 46 años, trató de "luchona" a la hija del agresor, un kioskero de 52, y esa situación desencadenó la pelea durante la cual el primero de ellos resultó gravemente lesionado en su ojo izquierdo. El hombre fue derivado a la Clínica Trinidad de Ramos Mejía y, según indicó el canal de noticias TN, habría perdido la visión en ese ojo.

El representante legal de la escuela donde se pelearon los padres manifestó su enojo acerca de la insólita situación y dijo en diálogo con la prensa este viernes: "Jamás hemos visto una cosa así, algo tan desproporcionado". "El instituto no avala ningún hecho violento", expresó, tras lo cual comentó: "Tenemos un proyecto en la escuela que es 'Educar para la paz' y lo que le decimos a nuestros alumnos es que lo mejor es el diálogo".

El episodio fue filmado por testigos del mismo y en los videos puede verse cuando los hombres empiezan a discutir, luego se trenzan en una pelea feroz y efectivos de la Policía que estaban cerca del lugar intervinieron para culminar el violento hecho.

En el lugar estuvo personal de la Policía Federal y el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 1ra de Caseros, mientras que la causa que quedó caratulada como "lesiones graves y aprehensión" y tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigación 01 de San Martín.

