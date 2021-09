Accidente de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Rusia

El campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, protagonizó un momento de tensión cuando, al ingresar a su box para poner en condiciones su Mercedes durante los entrenamientos libres para el Gran Premio de Rusia, atropelló a uno de los integrantes de su equipo que, afortunadamente, no padeció lesión alguna.

El piloto inglés quedó en shock cuando vio el impacto sobre el mecánico que lo esperaba con la herramienta para levantar el monoplaza, pero rápidamente se aseguró de que el hombre estaba en buenas condiciones, además de que rápidamente se levantó tras caer luego de trastabillar por el impacto.

Your browser does not support the video element.

Más serio fue el accidente del italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), que perdió el control de su auto y destrozó la parte de atrás del vehículo y las barreras de protección, lo que obligó a sacar la bandera roja y detener la sesión diez minutos.

El otro piloto de Mercedes, el finés Valtteri Bottas, fue el más rápido en las dos sesiones de entrenamientos libres de este viernes que se celebran en el circuito de Sochi y en el que el líder del Mundial, Max Verstappen (Red Bull), partirá, al igual que Charles Leclerc (Ferrari), desde el final de la parrilla de salida.

Noticias relacionadas