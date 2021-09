La Presidenta de AySA, Malena Galmarini, junto al Intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, habilitó una nueva red secundaria de agua potable para más de 5.500 vecinos y vecinas de la localidad de Villa Gobernador Udaondo, con el objetivo de seguir expandiendo la red de servicios en el partido.

Las autoridades llevaron adelante un acto en el que se celebró mediante un brindis simbólico con vecinos y vecinas la llegada del servicio de agua potable al barrio. De dicha celebración también participaron el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ituzaingó, Pablo Descalzo; el Secretario de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente de la Municipalidad de Ituzaingó, Martin A. Rossi y el Presidente del Concejo Deliberante de Ituzaingó, Pablo Piana; y referentes del FRTodos como Teresa García, candidata a Senadora Provincial; Javier Forlenza, candidato a Diputado Nacional y Jorge D’onofrio, actual Diputado Nacional.

Al finalizar el encuentro, Galmarini declaró: “Venir a Ituzaingó para mí siempre es una fiesta, pero desde que estoy en la empresa hoy es la primera vez que podemos hacer una habilitación con las vecinas y con los vecinos, que son los verdaderos protagonistas. Y estamos acá no solo habilitando una nueva red para más de 5.500 vecinos, que era una obra que estaba paralizada cuando nosotros llegamos, y que volvimos a poner en marcha y terminamos. Sino también firmando un nuevo convenio para el barrio La Esperanza, que también está necesitando el servicio”.

Al respecto, Descalzó expresó: “La verdad que es una obra muy importante para nosotros. Van a tener agua más de 5.000 vecinos de todo el barrio y también es importante para las cooperativas que tienen trabajo y que llevan adelante esta obra. Y no es sólo agua, estamos avanzando mucho también en cloacas. Estamos casi terminando la estación de bombeo Udaondo, que nos va a permitir que el año que viene más del 70% de Ituzaingó tenga cloacas. Fíjense cómo hemos crecido, cómo se está desarrollando y esto es por la dirección que tiene AySA con Malena. Esto es importante porque da salud, calidad de vida y trabajo, que es lo que necesita la Argentina”.

Además, ambos funcionarios firmaron un convenio que acuerda la transferencia de fondos para la ejecución de obras correspondientes al plan Agua y Cloacas+Trabajo. El objetivo de las obras consistirá en la renovación de las redes internas del Barrio La Esperanza; manteniendo su actual abastecimiento a través del Pozo y tanque existentes, pertenecientes al municipio. Esta obra contará con un presupuesto de $49 millones que beneficiará a más de 2600 personas.

Durante el encuentro también se exhibió parte de la nueva flota de AySA que se utilizará en la región (20 utilitarios y 4 camiones desobstructores) y que mejorará el servicio de atención a las personas usuarias de la zona. “Y hoy también estamos acá para contarle a los vecinos y vecinas que ya tienen el servicio de agua y de cloaca, que estamos mejorando ese servicio, que hemos cambiado la mitad de la flota, no solamente de los autos y de las camionetas, sino también de los camiones. Esto hace que los trabajadores y las trabajadoras de AySA no solamente tengan mayor seguridad al momento de realizar su trabajo, sino que además es mucho más fácil, rápido y seguro para las vecinas y los vecinos que solicitan mediante el sistema de reclamo”, detalló Galmarini.

Desde AySA también estuvieron presentes Alberto Freire, Director General Técnico; Pablo Careaga, Director Regional Oeste; Rodolfo Rojas, Director de Desarrollo de la Comunidad; Mayra Mariani, Directora de Relaciones Institucionales; y Pedro Rondinelli, Director Adjunto de Plantas y Establecimientos.

Finalmente, la presidenta de AySA expresó: “Tenemos que seguir apostando todos y todas a que Argentina salga adelante y se hace de esta manera: con un Estado presente, que muestra y que se anima a invertir. Y que lo hace de manera bien territorial, no desde el piso 20 de un edificio del microcentro, sino desde acá, hablando con las intendencias, con sus equipos. Es importantísimo que ellos sigan las obras, que nos digan cuáles son los barrios más necesitados. Estamos acá, dispuestos a dar pelea para tener la mayor cantidad de obras que necesita el pueblo y su gente”.

