El actor Michael K. Williams en su mítico rol de Omar Little.

Las autoridades de Nueva York confirmaron este viernes que el actor Michael K. Williams, conocido por dar vida al personaje de Omar Little en la serie de televisión "The Wire", falleció por sobredosis.

El cuerpo de Williams fue encontrado el pasado 6 de septiembre en su apartamento de Brooklyn (Nueva York), y ya entonces las autoridades apuntaron a una posible sobredosis como causa de la muerte, puesto que se hallaron restos de posibles sustancias y utensilios para su consumo.

Según el médico forense de Nueva York, Williams sufrió de intoxicación grave accidental por una mezcla de fentanilo, p-fluorofentanilo, heroína y cocaína.

"Después de publicar los resultados, no vamos a hacer más comentarios sobre la investigación", dijo la portavoz de la Oficina de Medicina Forense de Nueva York, Julie Bolcer.

A lo largo de los años, el intérprete había hablado en varias ocasiones públicamente de sus problemas con las drogas, incluido durante el periodo en el que rodó "The Wire".

En 2016, por ejemplo, contó en una entrevista con la radio pública NPR cómo había encontrado ayuda en una iglesia de Nueva Jersey en un momento especialmente complicado y en el que la adicción amenazaba con destruir su carrera.

Williams, de 54 años, saltó a la fama como el carismático ladrón y narcotraficante Omar Little de "The Wire" (2002-2008), una de las series más prestigiosas de la historia de la televisión en Estados Unidos.

Con una habilidad innata para salirse con la suya y un ingenio fuera de lo común, Omar Little se convirtió en uno de los personajes más destacados (y temidos) de este monumental drama televisivo creado por David Simon y que exploraba de forma minuciosa todos los rincones de la ciudad de Baltimore (EE.UU.)

Al margen de "The Wire", el intérprete tuvo una notable trayectoria en la pequeña pantalla con papeles en series muy apreciadas como "Boardwalk Empire" (2010-2014), "The Night Of" (2016) o "When They See Us" (2019).

También se dejó ver en cintas como "12 Years a Slave" (2013) o en la película para televisión "Bessie" (2015).

