Crisis climática en primera persona. Foto: Consciente Colectivo

El 24 de septiembre jóvenes de todo el mundo salieron a la calles a manifestarse bajo una clara premisa “Están quemando nuestro futuro”. Marcharon para reclamar acciones por la crisis climática y afirmar una vez más que “No hay planeta B”. Estas movilizaciones se realizaron en el marco de la octava convocatoria mundial en el marco de las exigencias para que este tema sea una prioridad de todos los gobiernos.

En una entrevista exclusiva con Mijael Kaufman, cofundador de “Consciente Colectivo”, uno de los movimientos de activismo y militancia socio ambiental de Argentina, pudimos hablar de cómo se vivió la marcha en primera persona y qué es lo que exigen los jóvenes argentinos en estos reclamos.

“Es importante entender y destacar que se realizaron decenas de movilizaciones en todo el país pero miles de movilizaciones en el mundo y eso nos marca que ya no somos unos pocos, que cada día somos más las personas que salimos a las calles para que esta agenda deje de ser relleno y sea prioridad de todos los gobiernos sin distinciones partidarias”, afirmó.

En relación a los reclamos principales que se exigieron en la marcha, el cofundador aseguró que los distintos pedidos y exigencias varían según el país, porque cada nación tiene su contexto. Aseguró que en el caso de Argentina, lo que se reclama es que no suceda que gobierno tras gobierno se llenen la boca de frases hechas en las distintas cumbres y eventos internacionales en los que hablan de la cuestión del cambio climático, cuando después en la práctica hacen lo contrario.

Específicamente yendo a los reclamos de Argentina, Mijael informó que lo que se quiere es que ciertas leyes que están pausadas en el Congreso Nacional se conviertan en leyes aprobadas y se implementen en la práctica. “Ejemplos son: la ley de humedales, la ley de etiquetado frontal, la ley de evaluación de impacto ambiental, la ley de acceso a la tierra, la ley de envases, son distintas las reivindicaciones y reclamos en materia legislativa que se paran en el Congreso, pierden estado parlamentario año tras año. Esto no tiene que ver con una cuestión partidaria, ambos bloques mayoritarios en el Congreso tienen frases hechas”, explicó

En relación a si esta crisis tiene más responsabilidad en un país que en otro, explicó que es muy importante destacar que este es un problema mundial, y no depende de un único país. “Hay países que son mayores emisores y responsables de la crisis climática, como Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, India, claramente no es lo mismo la responsabilidad de un país de Latinoamérica que un país de la Unión Europea o un país de Norteamérica. Y acá es cuando se empieza a hablar del concepto de responsabilidad comunes pero diferenciadas, todos los países tienen responsabilidad sin importar si emiten mucho o poco, todos asumen parte de lo que sucede con la crisis climática. Por eso en cientos de países jóvenes y no jóvenes se movilizaron y se van a seguir movilizando para que esto sea prioridad”, agregó

Un dato a tener en cuenta es que Argentina es el país número 22 en materia de emisiones, esto significa que hay más 150 países que emiten menos. “Esto nos pone en un rol muy importante, y más como uno de los principales emisores de Latinoamérica. Se necesitan hechos tangibles, este Gobierno presentó proyectos para reducir las emisiones en los próximos años pero nadie sabe cómo se van a cumplir porque no hay un plan de acción, se llenan la boca de frases hechas. ¿Tienen un plan más ambicioso? Genial lo celebramos, pero cómo lo van a llevar a la práctica nadie lo sabe”, exclamó.

Es notable que la mayoría de los individuos que salieron a las calles en el marco de esta marcha contra la crisis climática son jóvenes. Pero ¿Por qué esto es así?, el co-fundador del principal movimiento en Argentina aseguró que la mayoría de los que se movilizan son jóvenes porque entienden que esto no da para más, que no es una frase cliché. “Porque nos angustia, preocupa y enoja este contexto, nos genera tristeza ver lo que sucede en el Congreso Nacional , lo poco que se habla de esto cuando la ciencia ya hace años muestra lo urgente que es esto y aún así los distintos partidos de todos los colores salvo ciertas excepciones está agenda la tienen como algo de relleno como para de vez en cuando decir algo al respecto”, aseguró.

“Muchos jóvenes en todo el país y en el mundo estamos cansados y cansadas de que sigan repitiendo lo mismo, de que quieran reivindicar el modelo de producción y consumo que nos trajo hasta acá. Estas problemáticas son socio-ambientales, porque lo ambiental y lo social se entrecruzan constantemente. Salimos a las calles para que dejen de creer que las problemáticas ambientales es solo el oso polar quedándose sin su hábitat, también es el Riachuelo, los humedales, también es lo que comemos y no sabemos que contiene. Acá es cuando decimos esto no da para más, desde el aspecto político, social y económico y nos angustia también que hay gente que deja de creer que argentina puede ser un país que esté a la vanguardia en Latinoamérica y en el mundo. Luchamos contra el negacionismo del cambio climático y contra la desilución de este país porque creemos que es posible un presente mejor y un futuro que sea posible para cada ser vivo que habite el planeta tierra”, informó haciendo referencia al contexto actual.

A la crisis climática se la puede observar con claridad con ejemplos tangibles en el presente, como las inundaciones se produjeron en Alemania, en Gran Bretaña, India, China, Estados Unidos. También lo que sucedió con las altas temperaturas en Canadá, los ejemplos son incontables.

En materia de crisis climática se habla de mitigación, para reducir las emisiones que fomentan y aceleran el calentamiento global. Luego otro punto importante es en materia de adaptación, es decir, que van a hacer los países para poder adaptarse a las consecuencias, que son sequías, inundaciones, más altas temperaturas, precipitaciones más extremas. Es importante que haya políticas de adaptación porque quienes viven en el marco de la pobreza son quienes más padecen los efectos y consecuencias de la crisis climática, por eso desde el colectivo insisten en la perspectiva socio-ambiental que tienen estos temas

Con tan solo 23 años, Mijael Kaufman cofundó "Consciente colectivo", teniendo gran llegada en los jóvenes no solo de Argentina sino de todo el mundo. “Surge como un espacio de militancia socio-ambiental juvenil, pretendemos reivindicar la militancia y el activismo de quienes vienen hace años en estos temas. A pesar de ser jóvenes, no creemos que este movimiento arranca con nosotros hace dos o tres años. Hay una cuestión intergeneracional, somos muchos trabajando en pos de lo mismo y para que esta agenda sea prioridad, más allá de las diferencias que haya”, contó.

“Lo creamos porque creemos que es posible hacer incidencia política sin tener muchos posgrados, ser adulto, es importante que como jóvenes podamos participar en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, para que la política se transforme y deje de ser un espacio y una herramienta en la que mucha gente dejó de creer. Somos jóvenes que creemos en la política como herramienta de transformación social, somos jóvenes que nos decidimos involucrar, con lo que ello implica. Realizamos un ida y vuelta con el trabajo de accionar junto con lo político, pero algo muy importante es lo comunicacional. De esta forma, vamos logrando que esta agenda gane terreno, pero falta”.

Con respecto a su experiencia personal y su entorno aseguró que el interés por la gente va creciendo. “Tengo 23 años y mi entorno sabe que me interesan estos temas, antes ellos no sabían mucho y hoy la situación es distinta, ya la gente no te habla simplemente de yo separo mis residuos o no, sino que empieza a ganar terreno distintos temas de la agenda pero falta. Si hubiera una ocupación y un interés masivo a lo largo y ancho del país seguramente la situación con la política sería distinto. El movimiento está creciendo y eso es importante, y todavía falta y nos gustaría que sea más rápido el crecimiento porque esta crisis sigue avanzando y mientras sucede esta entrevista el tiempo que pasó no lo vamos a recuperar y las diligencias políticas siguen reivindicando los modelos de siempre. Como el tiempo no está a nuestro favor el movimiento tiene que crecer mucho más”, concluyó.

