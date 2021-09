Paulo Dybala. Foto: Reuters.

Juventus sumó este domingo su primer triunfo de la temporada en casa, al doblegar 3-2 al Sampdoria, en un partido de la sexta jornada de la Serie A en la que el cuadro turinés perdió por lesión al argentino Paulo Dybala y al español Álvaro Morata.

Tras sumar el miércoles la primera victoria de la campaña, con un trabajado 3-2 al Spezia a domicilio, el equipo de Massimiliano Allegri volvió a sufrir para encadenar su segundo triunfo consecutivo.

Una victoria decidida por los goles de Dybala, Leonardo Bonucci, de penalti, y Manuel Locatelli, pero amargada por las lesiones de la "Joya" y de Morata, ambos con molestias musculares.

Dybala rompió la igualdad a los 10 minutos con un gran disparo de pierna izquierda desde el límite del área, pero tuvo que retirarse entre lágrimas en el 22 por lesión.

Dejó el terreno de juego llorando, aunque caminando sin necesidad de ayuda de los médicos, y fue sustituido por el sueco Dejan Kulusevski.

La "Joya", que el año pasado solo pudo jugar veinte partidos por una serie de lesiones, había anotado su segundo gol de la temporada, tras el de la primera jornada contra el Udinese.

El argentino se lesionó cuando faltan tres días para el duelo de la Liga de Campeones contra el Chelsea, vigente campeón de Europa.

Juventus amplió distancias en el 43 por medio de Bonucci, pero volvió a pagar sus distracciones defensivas este domingo y el japonés Maya Yoshida lo aprovechó para recortar con el 1-2 al borde del descanso.

Locatelli, a pase del sueco Dejan Kulusevski, pareció poder sentenciar el choque en el 57 con su primer gol con la camiseta juventina, aunque un ingenuo fallo del colombiano Juan Guillermo Cuadrado en el 83 favoreció el 2-3 de Antonio Candreva que devolvió esperanzas al Sampdoria.

Poco antes, Morata había pedido el cambio a Allegri al notar unas molestias en un muslo tras intentar un remate de pierna izquierda que acabó desviado.

Suma ocho puntos el Juventus y está a ocho del Milan, líder momentáneo a la espera del partido de este mismo domingo del Nápoles.

El conjunto turinés deberá gestionar ahora la situación de Dybala y Morata, cuando faltan tres días para la cita con el Chelsea en la Liga de Campeones.

