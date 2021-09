Rauw Alejandro. Foto: NA.

El portorriqueño Rauw Alejandro, quien es considerado el artista del momento debido a que sus canciones lograron cruzar fronteras y posicionarse entre las mas escuchadas del mundo entero, ocupando los primeros puestos de los Charts en cuestión de horas, dará su primer concierto en la Argentina el próximo 18 de febrero en el estadio Luna Park.

Desde que surgió con su primer mixtape en 2016, Rauw Alejandro nunca dejó de demostrar su intención de cambiar por sí solo el sonido de la música urbana y sus colaboraciones con Selena Gómez ("Baila Conmigo"), Anuel AA ("Reloj") y Camilo ("Tattoo") son ahora legendarias.

En tanto, su álbum debut, Afrodisíaco, coincidió con una nominación al Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo, y los Estados Unidos, Rauw alcanzó el primer lugar en las listas de Latin Pop Airplay y el número tres en Hot Latin Songs, Latin Airplay y Latin Rhythm, con ventas de doble platino. "Todo De Ti" alcanzó el segundo lugar en la lista Global de Spotify durante más de tres semanas, alcanzando el puesto 45 en el HOT 100 de Billboard.

La canción batió récords en España con 1,68 millones de streams en un solo día, alcanzando la cima de las listas en Argentina, España, México, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Actualmente, nominado para cuatro Premios Juventud y cuatro premios MTV MIAW, Rauw lanzó una gira por los Estados Unidos y España el 14 de julio, incluyendo tres espectaculares shows con entradas agotadas en el Coliseo de Puerto Rico el 20, 21 y 22 de octubre.

Su nuevo álbum VICE VERSA es profundamente innovador con canciones producidas por luminarias como Mr. NaisGai, Tainy y Caleb Calloway y el disco cuenta con la estrella brasileña Anitta y el cantante puertorriqueño de reggaetón Lyanno. VICE VERSA lo posiciona como uno de los artistas más progresistas y originales de la música latina, la suntuosa confirmación de que esto es solo el comienzo. Las entradas para poder ver el concierto de Rauw en el estadio Luna Park, anunciada por Fenix Entertainment Group el 18 de febrero, se encuentran disponibles a partir del lunes 27 de septiembre a las 20 a través de www.ticketportal.com.ar.

