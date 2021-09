Sismo en la isla de Creta, Grecia. Foto: Reuters.

Un sismo con una magnitud preliminar de 6,5 en la escala de Ritcher sacudió la isla griega de Creta, según informó el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo, y un hombre que se encontraba en el interior de una iglesia, falleció.

Creta es la isla más grande y poblada de Grecia con más de 634.000 habitantes y según el mencionado centro sismológico, el terremoto tuvo una profundidad de 2 kilómetros.

El epicentro se sitúa a 20 kilómetros de la ciudad de Heraklion y provocó daños en edificios así como también el bloqueo de algunas carreteras.

En tanto, se indicó que una persona que estaría realizando arreglos en el interior de una iglesia, falleció al producirse un derrumbamiento en el lugar, mientras que habría nueve heridos.

