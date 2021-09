Protesta y corte en Puente Pueyrredón. Foto: NA.

Un corte en el Puente Pueyrredón a raíz de una nueva protesta de trabajadores de empresas tercerizadas y referentes de partidos de izquierda en reclamo de la reincorporación de los despedidos, provocaba un demoras importantes de tránsito en la zona. Dicha manifestación generó un caos vehicular para quienes deben transitar la arteria que comunica la ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano bonaerense.

Representantes del Partido Obrero (PO) y la Corriente Sindical Clasista (CSC), formaban parte de la protesta ante un fuerte operativo de seguridad mediante un cordón conformado por efectivos de las policías de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad para impedir el paso de los manifestantes a la Capital Federal.

La situación se da en medio de un reclamo reiterado protagonizado por trabajadores despedidos de EMA, una empresa tercerizada de Edesur, e integrantes del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación, que reclama por su reconocimiento gremial.

Los trabajadores emplazados en el acceso al Puente Pueyrredón piden el pase a planta permanente y la "reincorporación" de quienes fueron despedidos, a la vez que solicitan una "mesa de diálogo" con el Ministerio de Trabajo de la Nación y de la provincia de Buenos Aires para entablar una negociación con ambas jurisdicciones.

Your browser does not support the video element.

Your browser does not support the video element.

Your browser does not support the video element.

Caos total por manifestación en Puente Pueyrredón. Canal 26.

Noticias relacionadas