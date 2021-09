Huevazo contra Emmanuel Macron. Foto: captura de video.

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió el impacto de un huevo cuando se daba un baño de masas durante el Salón Internacional de la Restauración y el Turismo de Lyon, por parte de un individuo que gritó "Viva la revolución".

El huevo, que no llegó a romperse, le dio en el hombro al presidente, que enseguida fue protegido por los guardaespaldas, y que al mismo tiempo pedía hablar con el agresor.

"Si tiene algo que decirme que venga", señaló Macron, que aseguró que iría él a verle más tarde. Las fuerzas del orden se llevaron al hombre, un joven por ahora no identificado.

El jefe del Estado había tenido hasta ese momento una visita bastante plácida a este salón, donde los restauradores del país le agradecieron las ayudas durante los peores meses de la pandemia.

Macron anunció que estarán exentas de impuestos las propinas que se paguen con tarjeta de crédito, una de las reivindicaciones de los trabajadores del sector.

A siete meses de las elecciones presidenciales, está multiplicando los contactos con el público. En uno de ellos el pasado 8 de junio sufrió una agresión.

Entonces se encontraba en la localidad de Tain-L'Hermitage y recibió un cachete de un individuo, que fue rápidamente condenado por esos hechos a 4 meses de prisión.

Video de la agresión al presidente de Francia.

