Juana Viale y Mirtha Legrand. Foto: NA.

En los últimos días comenzó a circular un rumor que aseguraba que a fin de año Mirtha Legrand se retiraría de la televisión luego de 53 temporadas ininterrumpidas al aire. "Nada de lo que se dice es verdad", aseguró su hija, Marcela Tinayre, en diálogo con Noticias Argentinas. Mientras que Juana Viale se encargó de desmentir las versiones que involucran a su familia y los manejos en relación al trabajo de su abuela.

"¿Por qué siempre me preguntan cuándo vuelve o si se retira? Qué sé yo. Es una persona que tiene derecho de decidir lo que quiera cuando quiera", manifestó en diálogo con Implacables, el programa que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve. "Ella manda, hace lo que se le antoja porque tiene la edad y laburó toda su vida para tomar las decisiones que quiere", agregó y destacó que la diva tiene muchas ganas de volver a la pantalla.

Por otra parte, subrayó que nadie decida qué debe hacer "Chiquita", sino que "todo se consulta y se charla" en familia, ya que Juana la reemplaza hace más de un año en sus dos ciclos de eltrece y Nacho Viale es el productor. "Nosotros trabajamos con el diálogo y nadie decide sobre nadie, pero decir mentira da puntos de rating", enfatizó.

Además, la actriz explicó que al principio de la pandemia, Mirtha no quería volver a trabajar, no porque no extrañara las cámaras, sino porque le daba mucho miedo la pandemia. "Ahora es un esfuerzo para ella hacerlo. La pasó muy bien, pero de a poco. No hay apuro", concluyó, en referencia al fugaz regreso de la diva el pasado 28 de agosto.

"Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro", manifestó la animadora. Y contó que pasar tanto tiempo sin tener contacto con el exterior estaba afectando su salud: "Estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: 'Doctor, quiero volver a ser la de antes'. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje...’. Es la mejor terapia”.

Y una semana más tarde, Juanita reveló el diálogo que tuvo con su abuela en privado. "Fue un programa muy lindo, ella se sintió muy cómoda, pero me dijo: 'Volvé vos a trabajar'", dijo con humor. Y destacó la trayectoria de la conductora: "Ahí está la Chiqui Legrand, vigente 53 temporadas, con todos los años que tiene, no se cansa de trabajar".

Noticias relacionadas