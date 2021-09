IMÁGENES SENSIBLES. Asesinato del DJ en Mar del Plata.

El DJ Leandro "Lele" Gatti fue asesinado de un tiro por "motochorros" en la puerta del boliche Mr. Jones, en la ciudad de Mar del Plata. En el video, se observa como la víctima se mete en un forcejeo con uno de los delincuentes que le terminó efectuando un disparo mortal en el pecho. Luego, huyó junto a su cómplice de contramano y con parte de los equipos. Gatti estaba junto a un amigo cuando fueron abordados por los asaltantes.

Familiares y allegados a "Lele" Gatti realizan el miércoles una manifestación para pedir justicia. La concentración se realizará a partir de las 17:00 en Luro e Yrigoyen, frente a la sede del Municipio de General Pueyrredón. Por el momento, no hay detenidos por el crimen que se produjo alrededor de las 6:00 de la mañana del domingo en la puerta del boliche situado en la zona de Playa Grande.

A pesar de que el momento en el que le dispararon en el pecho a Gatti fue registrado por cámaras de seguridad, los responsables del hecho no habían podido ser identificados, admitió la fiscal Andrea Gómez, quien se encuentra a cargo de la investigación del caso.

Los videos “solamente dieron detalles de la mecánica de cómo se produjo el ataque”, precisó la instructora en declaraciones al sitio 0223. Además, sostuvo que los testimonios recabados hasta el momento entre personas que se encontraban junto a Gatti en el momento del hecho no dieron testimonios de mayor relevancia.

En torno a como sucedieron los hechos, Gómez sostuvo que en medio del asalto "hubo un breve forcejeo que no llegó a ser una pelea" entre la víctima y los "motochorros". Además indicó que "se está trabajando para dar lo más rápido posible" con los delincuentes y que "inclusive hay gente sin dormir" abocada a la pesquisa.

La fiscal opinó que se tendría que poner acento en la seguridad en la zona de los boliches, a las que definió como zonas de "alta vulnerabilidad" especialmente a la salida, ya que circulan personas alcoholizadas y "con algunas cosita encima", al tiempo que se "relaja" la seguridad.

Además, remarcó que, como en el caso de Gatti, quien en el momento se disponía a cargar los equipos de sonido a su auto, hay personas que transportan objetos valiosos. “Acá falló que tendría que haber habido una mayor vigilancia con estas personas que llevan artículos de gran valor”, sostuvo al respecto.

Your browser does not support the video element.

IMÁGENES SENSIBLES. El asesinato captado por cámara de seguridad.

Noticias relacionadas