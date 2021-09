Foto NA.

El ex jugador de Boca Juniors Carlos Tevez visitó el pueblo de Loreto, en Santiago Del Estero, donde nació y se crio Segundo, su papá, y un video suyo bailando chamamé se volvió viral.

Carlitos, cuyo futuro en el fútbol es una incógnita porque aun no definió que hará con las ofertas que tuvo de México y Brasil, aprovechó para cantar y bailar con la gente del lugar, lo que provocó la euforia de los presentes y los miles de comentarios en las redes sociales.

Pese a haber ido a descansar a Loreto, el Apache no dejó de lado a los hinchas xeneizes que lo recuerdan con cariño y sueñan con verlo en la cancha una vez más. Carlitos, según sus íntimos, piensa en un futuro dentro de las canchas.

El presidente de All Boys, Nicolás Cambiasso, aseguró que las puertas del club de Floresta "están abiertas" para el delantero aunque aclaró que no le gusta "vender falsas expectativas" ni "presionar a nadie".

"Empezó jugando en All Boys y después hizo la carrera que hizo. Las puertas del club están abiertas, como jugador, como ex jugador, lo que quiera", manifestó el mandatario de la entidad blanquinegra. Asimismo Cambiasso indicó en diálogo con TyC Sports: "No me gusta vender falsas expectativas, vender humo y no me gusta presionar a nadie. Sería una satisfacción enorme, pero las decisiones de las personas hay que respetarlas".

