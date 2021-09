Patricia Bullrich y Javier Milei. Foto: NA.

Los gestos entre el candidato libertario a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Javier Milei y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se repiten a medida que avanza la campaña para las elecciones legislativas y la buena sintonía podría trasladarse al Congreso e incluso más allá. Si se repitieran en noviembre los resultados de las elecciones primarias (PASO) Milei ingresaría a la Cámara de Diputados junto a Victoria Villarruel, titular de la asociación civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas que cuestiona los juicios a represores de la última dictadura.

En ese escenario, el espacio "La Libertad Avanza" de Milei trabajaría en conjunto dentro de Diputados con "Avanza Libertad", que con los mismos resultados de las PASO, metería por la provincia de Buenos Aires al también economista José Luis Espert y a Carolina Píparo. Con cuatro bancas, el potencial bloque libertario tendrá oportunidades para marcar su presencia en la Cámara baja y podría tender puentes con los diputados del "ala dura" de Juntos por el Cambio, dada las simpatías entre Milei y Bullrich, quien libra su propia pulseada dentro de la coalición opositora.

El economista señaló en varias oportunidades que se siente políticamente más cerca de "los halcones de Juntos por el Cambio", en referencia al sector alineado con Bullrich, y más recientemente deslizó que la "afinidad ideológica" que tiene con la ex ministra de Seguridad podría derivar en una alianza para 2023. "No es descartable por la afinidad ideológica que tenemos. Le valoro que va a de frente y no miente, es complicado encontrar eso en este rubro", sostuvo el excéntrico economista en un reportaje con El Diario Ar, al tiempo que indicó: "Cuando yo trazo la línea de los socialdemócratas, a ella la veo en mi patio. Tengo afinidades con ella".

Por su parte, la presidenta del PRO destacó a Milei como "un fenómeno interesante" luego de las PASO en las que el libertario obtuvo el tercer lugar con un 13,6% de los votos y con una sorpresiva llegada a los barrios más populares en donde superó incluso a Ricardo López Murphy, de Juntos por el Cambio.

A pesar de las críticas e insultos de Milei al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante la campaña, Bullrich lo elogia con frecuencia y, en una reciente entrevista con Radio Rivadavia afirmó: "Creo que hay que ampliar el espacio y hay que convocar a Milei y a otros. Ahora no porque él va a jugar su elección y nosotros la nuestra, pero sí más adelante". La cercanía con el libertario le serviría a Bullrich no solo para la puja que tendría con Rodríguez Larreta por el liderazgo de la coalición opositora en el marco de la carrera presidencial, sino también para el "poroteo" en Diputados.

En la bancada de Juntos por el Cambio los "halcones" de Bullrich, liderados por Fernando Iglesias y Waldo Wolff, podrían crecer a partir de diciembre con la incorporación de figuras como Laura Rodríguez Machado por Córdoba, Gerardo Milman por Buenos Aires o Sabrina Ajmechet por la Ciudad, pero seguirán en minoría frente al resto del PRO y la UCR. Sin embargo, la buena relación con Milei podría servir para que la ex ministra engrose sus filas y adquiera más fuerza en las pulseadas internas del interbloque opositor, además de darle la esperanza de meter presión para ir por la presidencia de la Cámara de Diputados.

Tanto ella como la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, mencionaron en los últimos días esa idea, basadas en el resultado de las PASO que dejarían a Juntos por el Cambio en un virtual empate con el Frente de Todos. En ese contexto, los votos de los bloques independientes serían codiciados por ambas fuerzas, y los "halcones" de Juntos por el Cambio miran con atención los gestos entre Milei y Bullrich.

