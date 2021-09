Foto NA.

Por quinta vez en lo que va del año, ShowMatch cambió de horario. Luego del estreno de La 1-5/18, la nueva novela de Polka que permitió achicar la brecha en la lucha por el rating contra Telefe, las autoridades del trece decidieron que la novela pasara de las 22 a las 22:15 y, en consecuencia, el el programa que conduce Marcelo Tinelli tome la franja de las 23:15 a las 00:15. Sin embargo, en su debut con esta dinámica el ciclo duró apenas 50 minutos y tras presentar al jurado, aprovechó para manifestar su malestar. "Tenemos que apurar esto porque es corto el programa", planteó.

Y como si eso no fuera suficiente sufrió dos bajas en su staff. La primera fue Flor Vigna, quien se retiró del certamen junto a Facu Mazzei -quien sufrió una dolorosa lesión en su hombro durante el programa que se emitió el viernes 24- y su coach Georgina Tirotta. "Por suerte fue unánime. Nos miramos los tres y cada uno de los integrantes es irremplazable, pero Facu tiene como esa magia que reúne tantas cosas. Incluso para empezar este año también existió esa química. Él también tenía un trabajo, pero con Georgi son amigos de antes y yo sabía que ella tenía una cabeza distinta. Y existió para empezar y hoy está para terminar, así que la respetamos", manifestó la actriz, que salió dos veces campeona en el Bailando, la primera en 2016 junto a Pedro Alfonso y al año siguiente junto a Gonzalo Gerber.

"Gracias por entenderlo, por tener corazón y por saber que necesitamos esto hoy en día", agregó. "Nos encanta tenerlos pero no nos queda otra que aceptarlo. Sabés Flor que te queremos y nos encanta tenerte en la pista, la engalanás siempre como Facu y Georgi, pero acá hay decisión grupal que ustedes entienden que su alguien no puede estar por tres o cuatro galas es imposible continuar de esta manera", expresó el conductor. Y Mazzei tomó la palabra: "Nos dieron todas las posibilidades y mi vieja me enseñó que nunca se bajan los brazos, ahora se me bajó uno, pero voy a volver a subirlo para ella. Esto es una seña, para ubicar la cabeza en otro lado".

Minutos más tarde, luego de abrir el nuevo ritmo "duplas con un cantante", en el que se presentó junto a Gonzalo Gerber y Rochi Igarzábal, Julieta Nair Calvo anunció que está esperando su primer hijo junto a Andrés Rolando y también se despidió del certamen. "Estoy un poco triste y me da cosita tener que dejar el certamen por otro proyecto que quizás sea el proyecto de mi vida. Hace mucho estoy esperando esto y estoy muy contenta de poder comunicar que se viene un o una mini Juli", manifestó la actriz, que ya pasó los tres meses de gestación.

"Estoy inmensamente feliz y agradecida de haber pasado por acá. Hacía muchos años lo tenía pendiente, la pasé increíble. Estos meses me estuve cuidando mucho de no hacer cosas muy 'wow' por el riesgo, pero igual quería estar", agregó emocionada. Y destacó la buena relación que tuvo con su bailarín y el coach Hernán Alegre: "Nunca tuvimos ningún conflicto. Gracias por este lugar y porque siempre me trataron como una reina".

"El lugar de Julieta Nair Calvo va a ser tomado, a partir de hoy, por Rochi Igarzábal. Estamos muy felices por las ganas que tiene Rochi de estar. Eso como producción nos encantó. Le pusiste ganas en todo momento. Así que estamos contentos", anunció el conductor. "Qué locura por Dios, ténganme compasión", manifestó la exTeen Angels y prometió dar la mejor de sí para estar a la altura del concurso.

