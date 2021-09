Oscar Mediavilla. Foto: NA.

El domingo 26 por la noche, Oscar Mediavilla se dirigió a la Fundación Favaloro para realizarse un chequeo cardíaco luego de experimentar cierto malestar y le detectaron una angina de pecho, motivo por el que quedó internado y le colocaron dos stents coronarios. "Fuimos ayer a cenar con mi mujer, un amigo, una pareja amiga y mi hija. Y estábamos cenando y cuando nos fuimos, corrí a buscar algo que se olvidaron y me tironeó mucho el pecho. Me asusté y me fui a la Fundación Favaloro", explicó el productor musical en diálogo con Mariano Iúdica en Polémica en el bar.

"Sentía una presión muy fuerte en el pecho, y me asusté mucho porque yo alguna vez tuve una cuestión de estas. Mi hija manejó mi camioneta y me dejó en la puerta de la Favaloro", explicó y aseguró que no llegó a tener un infarto sino que se trató de una angina de pecho. Mientras que el doctor Adrián Cormillot, quien estaba presente en la mesa, aclaró que el cuadro que sufrió el exjurado de Cantando 2020 fue "una obstrucción momentánea de la circulación en el corazón, aunque no llega a ser infarto".

Por su parte, Mediavilla recordó que tuvo un episodio similar en Málaga, España, y le adjudicó su malestar al estrés. "Tuve días de mucho movimiento, de mucho estrés. Tengo que parar un poco, porque estoy haciendo demasiadas cosas, porque hay muchos cambios y uno tiene que estar muy relajado para hacer lo que realmente le gusta", reconoció.

Cabe recordar que Patricia Sosa, su mujer, también se sometió a una operación coronaria a fines de agosto. "Tuve dos episodios. Uno fue feo, manejando. El corazón me hizo un ruido y sentí un fuego fuerte. Me mareé mucho, esperé que se me pase y llegué a mi casa como pude, con un susto bárbaro", relató la cantante en una conversación con Rodrigo Lussich para Intrusos. Preocupada, se comunicó con su cardiólogo, quien rápidamente la mandó ala Fundación Favaloro para que le hicieran una serie de estudios y colocarle un holter durante 24 horas.

"Los estudios me salieron perfectos, pero cuando estaba volviendo a casa me sucedió otra vez, entonces pudieron leer que tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón, que se llama arritmia auricular", precisó la artista. Enseguida le recetaron un antiarrítmico y le informaron que la solución era operarse, y a pesar de que podía esperar unos meses, Patricia no lo dudó y pidió que le hicieran la intervención, que se llevó a cabo mediante un cateterismo, al día siguiente. Afortunadamente se recuperó tan rápido que pudo subirse a las tablas para estrenar Perdida Mente, el nuevo espectáculo de José María Muscari.

