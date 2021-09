Imágenes del tiroteo.

Tres delincuentes armados que se trasladaban en un auto robado fueron detenidos tras una persecución que se inició en la localidad bonaerense de Ramos Mejía y finalizó luego de un tiroteo y choque en Lomas del Mirador, informaron hoy fuentes policiales.





Todo comenzó anoche cuando efectivos de la comisaría 2da. de Ramos Mejía observaron un Renault Logan en actitud sospechosa en el cruce de las calles Pringles y Berutti, de la mencionada localidad del partido de La Matanza.





Luego de constatar la patente con los registros, obtuvieron la respuesta de que el vehículo tenía una orden de secuestro activo por robo del 16 de este mes, por lo que rápidamente dieron la voz de alto.





Fuentes policiales señalaron que los delincuentes no acataron el pedido policial y comenzó una persecución que incluyó un tiroteo.

Todo finalizó en el cruce de Cerrito y Salala, en Lomas del Mirador, cuando el rodado conducido por los delincuentes chocó con un móvil policial que los encerró.





Todo quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona, donde se observa cómo el Renault Logan es perseguido por al menos dos patrulleros y otro móvil, que venía en dirección contraria, los encerró.





Los detenidos fueron identificados como Leonel Agustín Álvarez (19), Marcelo David González (36) y Leandro Salvatierra (24).





Las fuentes indicaron que Álvarez resultó herido con un disparo en la axila derecha y en el abdomen mientras que su cómplice Salvatierra recibió un tiro también en el abdomen.





Ambos delincuentes fueron trasladados a un hospital de la zona, donde fueron atendidos.





En tanto, dentro del rodado se incautó un revólver y una pistola Glock con cargador expandido.





Interviene en el hecho la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de La Matanza, a cargo del fiscal Fernando Quiroga.





El hecho quedó caratulado como robo calificado del automotor, encubrimiento agravado, atentado y resistencia a la autoridad y tenencia y portación ilegal de arma de guerra.

