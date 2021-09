D'Onofrio y Gallardo, River Plate. Fotos: NA.

El presidente de River Plate, Rodolfo D´Onofrio, se refirió a la continuidad del entrenador Marcelo Gallardo y afirmó que será una decisión que tomará el DT, al tiempo que deseó terminar su mandato con la conquista del torneo de la Liga Profesional.

"Ojalá siga, es lo que quiero como socio e hincha, pero lo conozco mucho y es una decisión de él. Siempre analiza y es una decisión propia que tomará en su momento. No puedo decir nada porque en todos estos años la fue tomando con respecto a lo que él creía, sus ganas y la actitud", dijo D´Onofrio en diálogo con la prensa durante la presentación de la lista del oficialismo para las próximas elecciones, encabezada por Jorge Brito y Matías Patanian.

Además, el mandatario del "Millonario" habló del Superclásico del domingo ante Boca: "En los clásicos, uno puede venir mejor que otro y puede pasar cualquier cosa porque los partidos se emparejan. A veces íbamos de punto y terminamos siendo banca, los River-Boca son especiales y como hincha, voy con el deseo de ganar".

En cuanto al fin de su etapa como presidente, que culminará en diciembre, señaló: "Me quiero despedir con el campeonato, ese es mi objetivo. Sería lo ideal, entregar el mando y festejar. Y si no se da, por lo menos haberlo intentado. Voy a estar a disposición para lo que sea necesario".

"Estoy trabajando en un informe de gestión de estos ocho años y es impresionante. Cuando mirás para atrás y ves que con Gallardo ganamos 12 títulos y nosotros 14... Cumplimos el proyecto, aunque siempre hay más cosas por mejorar", añadió.

Y agregó sobre su futuro: "Yo no voy a tener ninguna función después de cumplir mi mandato, voy a ser un socio y caminaré el club con el honor que significa que la gente me observa y me saluda. Eso significa que hicimos las cosas bien y logramos el objetivo, voy a estar a disposición si necesitan un consejo".

