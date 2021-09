Interna de la barra de Independiente: a los tiros en Avellaneda

Dos facciones de la barra brava de Independiente se enfrentaron a tiros en pleno centro de Avellaneda, cuando fueron a hacer la renovación de sus carnet de socios para poder volver a entrar al estadio y para votar en las elecciones de fin de año.

El enfrentamiento se produjo en las adyacencias de la sede del club, en la avenida Mitre al 300, de Avellaneda, y de acuerdo a imágenes que se viralizaron por las redes sociales, los barras corrieron a plena luz del día y los disparos se escucharon en la vía pública.

Your browser does not support the video element.

Algunos de los sujetos, en su corrida, rompieron autos que estaban estacionados por la avenida Belgrano, e incluso saltaron sobre el capot y el techo de un rodado.

Además los sujetos, muchos con los rostros cubiertos, se trenzaron a golpes de puño y también se arrojaron piedras y elementos contundentes.

Your browser does not support the video element.

Gustavo Gómez, titular del Aprevide, indicó que "en ningún caso estamos relajados", y aseguró que buscan trata "de estar encima de cada hecho y en cada situación que consideramos riesgosa y conflictiva".

"Estas son bandas delictivas que se disputan territorio en la tribuna", expresó el funcionario, en la semana previa a que regrese el público a las canchas, con un 50 por ciento de aforo, tras más de un año y medio sin espectadores por la pandemia de coronavirus.

Noticias relacionadas